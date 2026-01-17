Qué cosas tenés que tener en tu auto para atraer la abundancia, según el Feng Shui + Seguir en









Tu vehículo tiene que reflejar una intención positiva, para fomentar el cuidado diario y bienestar personal en cada trayecto.

El orden del auto influye en la energía y la suerte.

Para el Feng Shui, los espacios que acompañan la rutina influyen más de lo que pensamos en el ánimo, las decisiones y la manera de avanzar. El habitáculo donde viajás todos los días no queda afuera de esa filosofía y merece una atención especial.

Así como tu casa o tu billetera, este lugar también guarda una carga simbólica. Por eso los pequeños hábitos y objetos ayudan a que el recorrido sume cierto equilibrio y prospere tanto lo material como lo personal.

calor extremo-auto Los infaltables del auto para atraer la abundancia, según el Feng Shui Desde el Feng Shui se sostiene que ciertos elementos actúan como recordatorios de las buenas intenciones y el movimiento. Uno de los más conocidos son las monedas chinas unidas con hilo rojo. Este amuleto tradicional se asocia al crecimiento económico y a la circulación constante. Puede ir colgado del espejo retrovisor, sin obstaculizar la visión.

Otra opción es la canela. Una pequeña rama, guardada en un sobre rojo o apoyada bajo un asiento, se vincula con la apertura de caminos y el impulso laboral. Además, deja un rico aroma que acompaña los viajes.

También se sugieren figuras protectoras o símbolos de buena fortuna. El ojo turco, un elefante con la trompa hacia arriba, el gato de la fortuna o una medalla de San Benito cumplen la función de resguardar y mantener la estabilidad. Además las fragancias cítricas aportan una sensación de vitalidad y empuje.

Limpieza, orden y frases positivas: las claves del Feng Shui Más allá de los objetos, el estado general del espacio es determinante. Un interior descuidado, con papeles viejos, botellas vacías o restos de comida, suele asociarse al estancamiento. El buen orden refuerza la idea de avance y claridad mental. La limpieza no solo se debe a una cuestión estética. Para esta filosofía, cada elemento fuera de lugar interrumpe el movimiento y genera ruido energético. Un espacio despejado fomenta las decisiones más claras y recorridos más livianos. Las palabras también tienen un peso simbólico. Las frases escritas a mano, guardadas en la guantera o detrás del parasol, funcionan como anclas de intención. Los mensajes más breves, en tono afirmativo, refuerzan la confianza personal durante cada trayecto. Algunos ejemplos pueden ser: "Cada viaje me acerca a mis metas."

"Avanzo con tranquilidad y seguridad."

