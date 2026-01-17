Para el Feng Shui, los espacios que acompañan la rutina influyen más de lo que pensamos en el ánimo, las decisiones y la manera de avanzar. El habitáculo donde viajás todos los días no queda afuera de esa filosofía y merece una atención especial.
Qué cosas tenés que tener en tu auto para atraer la abundancia, según el Feng Shui
Tu vehículo tiene que reflejar una intención positiva, para fomentar el cuidado diario y bienestar personal en cada trayecto.
-
Un dato que sorprende: comprar un 0 km en 2025 requirió 6 salarios menos que en los últimos años
-
Caputo se mostró a favor de la llegada de 5.000 autos chinos al país: "Cuando competís, tenés que ser mejor"
Así como tu casa o tu billetera, este lugar también guarda una carga simbólica. Por eso los pequeños hábitos y objetos ayudan a que el recorrido sume cierto equilibrio y prospere tanto lo material como lo personal.
Los infaltables del auto para atraer la abundancia, según el Feng Shui
Desde el Feng Shui se sostiene que ciertos elementos actúan como recordatorios de las buenas intenciones y el movimiento. Uno de los más conocidos son las monedas chinas unidas con hilo rojo. Este amuleto tradicional se asocia al crecimiento económico y a la circulación constante. Puede ir colgado del espejo retrovisor, sin obstaculizar la visión.
Otra opción es la canela. Una pequeña rama, guardada en un sobre rojo o apoyada bajo un asiento, se vincula con la apertura de caminos y el impulso laboral. Además, deja un rico aroma que acompaña los viajes.
También se sugieren figuras protectoras o símbolos de buena fortuna. El ojo turco, un elefante con la trompa hacia arriba, el gato de la fortuna o una medalla de San Benito cumplen la función de resguardar y mantener la estabilidad. Además las fragancias cítricas aportan una sensación de vitalidad y empuje.
Limpieza, orden y frases positivas: las claves del Feng Shui
Más allá de los objetos, el estado general del espacio es determinante. Un interior descuidado, con papeles viejos, botellas vacías o restos de comida, suele asociarse al estancamiento. El buen orden refuerza la idea de avance y claridad mental.
La limpieza no solo se debe a una cuestión estética. Para esta filosofía, cada elemento fuera de lugar interrumpe el movimiento y genera ruido energético. Un espacio despejado fomenta las decisiones más claras y recorridos más livianos.
Las palabras también tienen un peso simbólico. Las frases escritas a mano, guardadas en la guantera o detrás del parasol, funcionan como anclas de intención. Los mensajes más breves, en tono afirmativo, refuerzan la confianza personal durante cada trayecto.
Algunos ejemplos pueden ser:
- "Cada viaje me acerca a mis metas."
- "Avanzo con tranquilidad y seguridad."
- Temas
- Autos
Dejá tu comentario