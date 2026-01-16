Un dato que sorprende: comprar un 0 km en 2025 requirió 6 salarios menos que en los últimos años

Así lo reveló un informe privado que confirmó el menor esfuerzo salarial para acceder a un vehículo. Modelos más vendidos y la inflación en otros rubros.

Comprar un auto 0 km volvió a ser más accesible: en 2025 se necesitaron menos salarios para llegar al vehículo propio, según un informe de Econométrica

Comprar un auto 0 kilómetro en la Argentina volvió a ser, en 2025, una posibilidad menos lejana para amplios sectores de la población. En un contexto de fuerte desaceleración inflacionaria y reordenamiento macroeconómico, un informe de la consultora Econométrica (que dirige el economista Ramiro Castiñeira ) reveló un dato que sorprendió al mercado: durante el último año se necesitaron en promedio 20,8 salarios para acceder a un 0 km , frente a los 27,2 salarios promedio requeridos en los cuatro años previos .

La diferencia equivale a 6,4 salarios menos , o unos $10 millones de pesos a valores actuales , lo que implica una baja del 24% en términos reales en el precio de los vehículos .

El fenómeno se explica por una combinación de factores: la reducción de impuestos, una menor carga financiera, mayor competencia entre marcas y una recuperación parcial del salario medido en dólares.

Todo ello impactó de manera directa en el mercado automotor, que cerró 2025 con cifras récord y una fuerte recuperación respecto de los años anteriores.

Según Econométrica, la inflación de 2025 cerró en 31,5% , el registro más bajo de los últimos ocho años. Para 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación del 20,1% , mientras que la consultora estima incluso un nivel inferior, cercano al 17,6% .

Aunque la inflación mensual promedió 2,2% y mostró cierta aceleración hacia el cierre del año, el cambio de tendencia fue suficiente para recomponer decisiones de consumo durables, entre ellas la compra de automóviles.

Un mercado automotor en recuperación

El impacto de este nuevo escenario se reflejó con claridad en las ventas. En 2025 se patentaron 587.000 vehículos, lo que representó un crecimiento del 43% interanual y el nivel más alto de los últimos siete años. A su vez, la venta de autos 0 km registró una suba interanual del 8,4%, consolidando un año récord para el sector.

ec03abce-04bf-eec1-8d8a-2484323ae3b2 Fuente: Econométrica

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el ranking de patentamientos mostró un mercado diversificado, con equilibrio entre utilitarios y modelos urbanos, y una clara recuperación en comparación con ejercicios anteriores.

La Toyota Hilux volvió a liderar el mercado argentino con 30.768 unidades, reafirmando el dominio histórico de las pick ups medianas. Le siguieron muy de cerca el Toyota Yaris (30.150), el Fiat Cronos (29.905) y el Peugeot 208 (29.092), todos modelos que combinaron volumen, financiación y una oferta más competitiva. Completaron el top ten la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Volkswagen Polo, Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker y Volkswagen Taos.

Este comportamiento confirmó la fortaleza de dos segmentos clave: por un lado, las pick ups, impulsadas por la actividad productiva y el interior del país; por otro, los autos compactos, que se consolidaron como la principal puerta de acceso al 0 km para las familias urbanas.

Marcas líderes y mayor competencia

El ranking anual por marcas también reflejó un mercado dinámico y altamente competitivo. Toyota se consagró como la automotriz más vendida de 2025, con 97.081 unidades, seguida muy de cerca por Volkswagen (94.436). Más atrás se ubicaron Fiat, Renault, Peugeot y Ford, todas con volúmenes significativos, mientras que Chevrolet, Citroën, Jeep y Nissan completaron el top ten.

El resultado final confirmó una suba interanual significativa del mercado, con mayor oferta, competencia entre terminales y un consumidor más activo que en años anteriores. A esto se sumó la llegada de nuevas marcas, como Leapmotor, la firma china del grupo Stellantis, que aceleró su desembarco en la Argentina al amparo del cupo sin arancel, aumentando la presión competitiva sobre los precios.

Según el acumulado de patentamientos 2025, el ranking de marcas del 1 al 10 quedó así, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA):

Toyota – 97.081 unidades.

Volkswagen – 94.436 unidades.

Fiat – 74.752 unidades.

Renault – 59.001 unidades.

Peugeot – 49.911 unidades.

Ford – 49.492 unidades.

Chevrolet – 46.322 unidades.

Citroën – 24.301 unidades.

Jeep – 21.989 unidades.

Nissan – 15.275 unidades.

Inflación, precios relativos y consumo

El informe de Econométrica subrayó que, si bien la inflación bajó con fuerza, el comportamiento fue dispar entre bienes y servicios. Mientras la inflación en bienes cerró en 26,5%, la de servicios trepó al 43,1%, una brecha que impactó en los presupuestos familiares. Para 2026, además, la nueva metodología del INDEC incrementará la ponderación de los servicios, un factor a seguir de cerca.

ea5425c4-5476-9bb2-eda1-567193811cb2 Fuente: Econométrica

En este contexto, los autos se destacaron como uno de los pocos rubros que bajaron de precio en términos reales, gracias a la eliminación del impuesto PAIS, la reducción del denominado “impuesto al lujo” y una menor carga financiera. La reaparición del crédito al sector privado y la baja de tasas también jugaron a favor.

En definitiva, el dato que revela Econométrica sintetiza un cambio de escenario: con inflación en descenso, precios más competitivos y salarios que comienzan a recomponerse, el acceso al automóvil dejó de ser exclusivamente un privilegio.

Aunque persisten tensiones en otros rubros de la economía, el mercado automotor se convirtió en uno de los principales beneficiados del nuevo ciclo, marcando una señal concreta de recuperación del consumo durable en la Argentina.