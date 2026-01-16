Luis Caputo se mostró a favor de la llegada de 5.000 autos chinos al país: "Cuando competís, tenés que ser mejor" + Seguir en









El barco con los vehículos provenientes del país asiático encendió la discusión sobre su impacto en la industria automotor.

Los autos chinos que arriban al país amenazan con lastrar la producción local. Xataxa

Con la llegada de un barco con 5.000 autos chinos al país, el sector automotor volvió a situarse en el centro de debate, con dudas sobre la apertura de importaciones, el precio de los vehículos nuevos y del futuro de la producción nacional.

En medio de la discusión, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, esgrimió los argumentos detrás de esta medida que tomó el Gobierno argentino. “La importación de autos estaba prácticamente cerrada. Solo permitían unas pocas unidades y, por supuesto, se pagaban precios altísimos", contextualizó el ministro.

“Va a bajar el precio de los 0 km. Por simple lógica, si tenés más oferta y la misma demanda, el precio baja”, explicó, y añadió que esto aumentará la presión en las fábricas locales: “Los autos nacionales también van a tener que bajar sus precios para competir”.

byd fabrica autos china “Va a bajar el precio de los 0 km", sentenció el ministro. "No es magia, es economía básica" “Si el argentino puede acceder a un auto más barato, eso es lo que importa”, explicó Caputo, quien prescindió de las explicaciones alternativas sobre la formación de precios en el mercado automotor: "No es magia, es economía básica".

En esa línea, también desestimó las críticas por temor a la destrucción de los fabricantes locales ante la falta de competitividad en comparación a los productos chinos. Sin embargo, el ministro fue tajante en su definición: “La competencia obliga a mejorar, a ser más eficientes. Quien no mejora, pierde mercado (...) No hay misterio. Cuando competís, tenés que ser mejor. Y eso es bueno para todos”.

Caputo también se refirió al impacto en el mercado de usados. “Cuando baja el precio del 0 km, también baja el del usado. Es un efecto en cadena”, explicó. Luis Caputo Fundación Libertad.jpg Caputo desestimó las críticas por temor a la destrucción de los fabricantes locales ante la falta de competitividad contra la industria china. Asimismo, advirtió que "esto recién empieza. Cuantos más autos lleguen, más opciones va a tener el consumidor y mejor va a funcionar el mercado”. No solo concesionarios y fabricantes mostraron su preocupación, sino también actores económicos y políticos expresaron reservas sobre el impacto en la producción nacional. "Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino", criticó el diputado Miguel Ángel Pichetto a través de su cuenta de X. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2012148904666546602&partner=&hide_thread=false Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema.

Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta.

La importación de autos híbridos o… https://t.co/6WrifpYWdj — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 16, 2026 Caputo atendió sus inquietudes por la misma vía: "Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta. La importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz, y tiene un límite de 50 mil autos al año. De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025".