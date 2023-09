El alquiler, un problema mundial: precios se disparan por escasez de oferta en Europa

El acceso a la vivienda no es solo un problema de Argentina, en las principales ciudades de Europa, la falta de oferta de departamentos llevó los precios de los alquileres a máximos históricos .

“Los precios de los alquileres están aumentando y eso está complicando la vida, especialmente a la gente que no tiene un patrimonio generacional” (que son los activos financieros que se heredan familiarmente), señaló Christine Whitehead , catedrática de economía de la vivienda de la London School of Economics .

Alquileres en Europa: un problema generacional

El aumento de los precios genera mayor desigualdad, debido a que para tener acceso a una vivienda la persona deberá destinar una mayor proporción de sus ingresos. En este sentido, la catedrática de la London School of Economics destacó la diferencia que existe entre una persona de 25 años que está en busca de un alquiler frente a sus padres, que ya son propietarios y, en algunos casos, hasta tienen una propiedad alquilada.

“Hay muchísima diferencia entre una persona de 25 años que busca casa, con unos padres, que ya son propietarios y tienen inmuebles alquilados, y unos jóvenes que empiezan completamente solos”, apuntó.

alquileres.jpg freepik.es

En Ámsterdam se complica alquilar incluso para los estudiantes universitarios que cuentan con apoyo local. La escasez de viviendas en la capital holandesa se debe a que es una ciudad muy elegida por los extranjeros. Alrededor de unos 18.000 personas se mudaron a esa ciudad holandesa desde otros países en 2022.

Alquileres y empresas con beneficios fiscales

Esto se debe a que no solo sus empresas ampliaron la fuerza laboral, sino que también tiene una presión fiscal menor a la de otras capitales, lo cual atrajo a grandes compañías internacionales como Tesla Inc. (TSLA) y Netflix Inc. (NFLX), que han establecido allí sus oficinas centrales europeas.

El fuerte el crecimiento demográfico dejó a la ciudad con una escasez de alrededor de 200.000 viviendas, según señaló el gobierno de la ciudad en un informe reciente.

Y otras capitales del viejo continente se encuentran en una situación similar. La población de Dublín, en Irlanda, por ejemplo, ha crecido casi un 12% en la última década y las exenciones fiscales gubernamentales generaron incentivos para que empresas farmacéuticas y tecnológicas globales, como Meta Platforms Inc. (META), Google de Alphabet Inc. (GOOGL) y Pfizer Inc. (PFE) establezcan allí sus oficinas centrales europeas.

Estas mismas empresas señalan con frecuencia que la vivienda es uno de los principales desafíos para la contratación y la retención de recursos humanos. La compañía de aviación low cost Ryanair Holdings Plc. alquiló alojamiento para estudiantes durante el verano para albergar al personal y está considerando comprar apartamentos para sus trabajadores, según informes de los medios locales.

En Zurich, sede del mayor centro de investigación de Google fuera de Estados Unidos, la oferta de departamentos es sólo del 0,07%, lo cual genera colas inmensas para ver las propiedades, de hasta más de 100 personas.

A su vez, otro de los motivos de la falta de oferta y el aumento de precios, en muchas ciudades de Europa del este, tiene que ver con el aumento demográfico producto de la repentina afluencia de personas por la guerra en Ucrania. Los precios de alquiler en Estonia aumentaron un 22% en 2022, según Eurostat. Se trata de uno de los principales destinos de los refugiados ucranianos.

bundestag-parlamento.jpg

Pese al crecimiento poblacional, los gobiernos intentan buscar una solución al problema habitacional, pero aún no lo han encontrado. Algunas medidas van más a favor del mercado, como subvencionar parte del alquiler, otras son más prohibitivas como la regulación de precios y otras promueven la realización de viviendas estatales.

Pero con una inercia inflacionaria tan alta y las políticas ecologistas los precios de construcción se elevan, por lo que pocos gobiernos están logrando construir nuevas viviendas lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda.

La construcción de viviendas en Holanda estuvo muy por debajo del objetivo fijado el año pasado de construir alrededor de 100.000 nuevas propiedades al año para 2030 y las viviendas asequibles representan dos tercios del total.