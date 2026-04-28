Legislatura porteña: crean una comisión especial para analizar cambios al sistema de alquileres en CABA

El cuerpo parlamentario constituyó la Comisión Especial de Análisis Económico y Propuestas para el Sistema de Alquiler Urbano. La presidencia quedó a cargo de la peronista Noemí Geminiani.

La Legislatura porteña puso en marcha una Comisión Especial de Alquiler Urbano para tratar la problemática habitacional y de alquileres que afecta a los porteños. En apenas dos años, el valor mensual para acceder a una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires saltó un 423% y duplicó la inflación registrada desde 2023.

Atentos a uno de los reclamos más reiterados de los vecinos de CABA, el cuerpo parlamentario constituyó la Comisión Especial de Análisis Económico y Propuestas para el Sistema de Alquiler Urbano. Tendrá como objetivo elaborar propuestas orientadas a analizar el funcionamiento del sistema de alquileres actual , en un contexto de creciente debate sobre el acceso a la vivienda y las condiciones del mercado inmobiliario porteño.

La presidencia quedó en manos de Fuerza Buenos Aires, a través de la legisladora Noemí Geminiani, quien asumió su banca en diciembre pasado en la lista del peronismo, en representación del sector que conduce Víctor Santa María. Actualmente es la única legisladora de extracción sindical ya que se desempeña como secretaria adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

Su designación al frente del nuevo comité responde al volumen del bloque peronista, actual primera minoría con 20 bancas, y a su conocimiento sobre la problemática habitacional, un ámbito al que está ligada desde 1987, cuando inició su militancia en el mundo gremial de los encargados de edificios.

comisión especial alquiler urbano Los legisladores constituyeron la nueva comisión para analizar propuestas sobre la problemática de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires.

En la distribución de autoridades, la vicepresidencia de la Comisión fue para La Libertad Avanza, que con 14 miembros es el segundo espacio con mayor representación en la Legislatura porteña, apenas por encima de los 12 que reúne el PRO. El nombre elegido por los libertarios es Nicolás Pakgojz.

Además de ser licenciado en Economía, Pakgojz es un viejo conocido de la política porteña: fue Líder de Proyectos en la Dirección General de Proyectos de Articulación Público Privada, luego titular de la jefatura de Gabinete en la Subsecretaría de Gestión Urbana y luego titular del Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Con la llegada de Javier Milei al Gobierno, Pakgojz asumió la presidencia la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cargo que ocupó hasta diciembre del 2025 cuando asumió su banca como diputado porteño. Desde AABE promovió la venta de terrenos fiscales, en sintonía con el achicamiento del Estado propuesto por el Presidente de la Nación.

Durante la constitución de la Comisión, el legislador del peronismo, Matías Barroetaveña, anticipó que se impulsará la conformación de una mesa de trabajo para abordar los problemas alrededor de alquileres e inquilinos. Ocurre que entre 2023 y 2026, el rubro que calcula la evolución vivienda, servicios y combustibles acumula una suba del 423%.

P17 - Alquiler (Ignaci_opt.jpeg Inmuebles. La búsqueda de propiedades para alquilar es del 60%.

Cuánto cuesta alquilar en CABA

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA muestra que la suba se ubica muy por encima de la inflación del período, que ronda el 209% en el Gran Buenos Aires según el INDEC, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, según informó este medio.

La evolución al alza no se limita exclusivamente al valor del contrato de alquiler, sino que también impactan los servicios asociados como las expensas, que en CABA promedian los $250.000. En el caso del agua, registra un alza del 366%, la electricidad del 370% y el gas natural alcanza un salto del 766%, el mayor dentro de la categoría.

Actualmente, el alquiler mensual para acceder a un monoambiente en CABA supera los $500.000, mientras que el promedio de las expensas para una unidad se ubica a partir de los $180.000. De manera que un inquilino debe destinar un aproximado de $680.000 por mes para alquilar el departamento más chico de la Ciudad. Un monoambiente de 40 m2 en CABA se ubica en una cifra mayor: $704.704 mensuales.

Para el caso de un dos ambientes de 50 m2, los precios van desde los $661.925 en barrios como Villa Lugano o $697.128 en Floresta, pasando por $802.220 en Caballito y $809.936 en Villa Pueyrredón. En Palermo y Núñez rondan los $915.379.

Con un salario promedio de $1.600.000 y los servicios en aumento, se tratan de cifras que dificultan el alquiler de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esta situación, los legisladores abordarán la problemática en busca de llevar alivio a los porteños en un tema sensible.