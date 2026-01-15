Los trenes también afectados por el corte de luz: hay ramales con cortes y demoras + Seguir en









En medio de los cortes de suministro eléctrico que afectan al AMBA, algunas líneas de trenes circulan con normalidad, mientras que otras presentan demoras e interrupciones durante la tarde de este martes.

Mariano Fuchila

En el marco de los cortes de suministro eléctrico que afectan a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el servicio de trenes presenta este martes por la tarde un funcionamiento dispar, con algunas líneas operando con normalidad y otras con demoras e interrupciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el estado actualizado de los servicios, la línea Roca y la línea Sarmiento circulan con normalidad, al igual que la línea Belgrano Sur, sin reportes de inconvenientes vinculados al suministro eléctrico.

En tanto, la línea San Martín registra demoras como consecuencia de la falta de energía, lo que genera complicaciones en las frecuencias habituales. Por su parte, la línea Mitre presenta los ramales Retiro–Mitre y Retiro–Suárez interrumpidos, mientras que el Tren de la Costa se encuentra fuera de servicio.

Desde Trenes Argentinos indicaron que las afectaciones responden a problemas externos en el suministro eléctrico y que se trabaja para restablecer la normalidad en los servicios afectados. Se recomienda a los usuarios consultar el estado de las líneas antes de viajar.