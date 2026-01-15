El mercado de criptomonedas opera al alza en la jornada del jueves. Bitcoin (BTC) crece 2% y se ubica en u$s96.805, luego de una importante compra de MicroStrategy en la jornada de ayer.
Bitcoin se sostiene en u$s96.000, mientras se espera definición por una ley de criptomonedas en EEUU
Asimismo, la compra de MicroStrategy fue un factor fundamental para el crecimiento de la principal criptomoneda.
Bitcoin y chavismo: el misterio detrás del botín venezolano menos esperado
Bitcoin escala a u$s97.000 y toma impulso con la compra de MicroStrategy
Mientras tanto, Ethereum (ETH) también aumenta 2% y alcanza los u$s3.361. Las altcoins siguen en su mayoría esta tendencia y anotan subas mínimas, excepto por Ripple (XRP), que recorta 0,4%
La ley de criptomercado, en el centro de la escena
Las ganancias en Bitcoin se produjeron principalmente después de que MicroStrategy revelara que había comprado 13.627 monedas a un costo promedio de u$s91.519, por un total de u$s1.250 millones.
La compra eleva la reserva total de Bitcoin de MicroStrategy a 687.410 monedas, reforzando su posición como el mayor tenedor corporativo de la moneda. Esta fue la mayor compra de Bitcoin por parte de la empresa tecnológica desde julio de 2025, y se financió mediante la venta de acciones ordinarias y acciones preferentes.
Mientras tanto, el Comité Bancario del Senado de EEUU pospuso el miércoles la discusión de un proyecto de ley sobre criptomonedas, apenas horas después de que Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase Global Inc, expresara su oposición a la medida.
Más temprano, Armstrong criticó en sus redes sociales el proyecto; se opone a la prohibición de acciones tokenizadas, prohibiciones sobre finanzas descentralizadas, menor supervisión por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y "borradores de enmiendas que acabarían con las recompensas en stablecoins".
"Esta versión sería materialmente peor que el statu quo actual. Preferimos no tener ley a tener una mala ley", explicó Armstrong, criticando la medida bipartidista.
Por su parte, el presidente de la comisión y senador, Tim Scott, expresó: “El objetivo es establecer reglas claras que protejan a los consumidores, fortalezcan nuestra seguridad nacional y garanticen que el futuro de las finanzas se construya en los Estados Unidos”.
