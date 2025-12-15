Santiago Bausili: "El sistema de bandas es el mejor régimen cambiario"

El titular del Banco Central habló de las medidas que tomó el Gobierno en materia económica aunque relativizó la participación de la entidad al volumen y las circunstancias del mercado.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta un aumento en la demanda de dinero que posibilitará la adquisición de divisas , razón por la cual es de prever que la mayoría de las jornadas intervenga comprando reservas y, para que no afecte el normal funcionamiento del mercado de cambios, se pensó en una participación de 5%. Así lo explicó el presidente del BCRA, Santiago Bausili ante una pregunta de Ámbito, en el marco de la conferencia de prensa que ofreció este lunes para explicar los cambios en la política monetaria.

De todas formas, relativizó la participación de la entidad al volumen y las circunstancias del mercado. Al respecto, puso como ejemplo que sólo en esta jornada el Tesoro adquirió u$s320 millones , en un mercado con un volumen de 300 millones , de donde si no hubiera intervenido podría haberse visto afectada la estabilidad del mercado.

Bausili aclaró que la decisión de la entidad de acumular reservas no implica que el tipo de cambio “deba tener un sesgo hacia arriba” , sino que responde a que los agentes económicos están demandando más pesos y, sin la intervención , el peso se apreciaría fuertemente.

Comentó que, con la decisión de ajustar el piso y el techo del dólar por la inflación pasada, “ratificamos que el sistema de bandas es el mejor régimen ” para las circunstancias por las que atraviesa la economía argentina.

También señaló que la banda se ajuste por el índice de precios pasado (T-2) “no quiere decir que la inflación vaya a ser mayor o menor, sino que lo hacemos para disminuir la incertidumbre ” en cuanto a la volatilidad del tipo de cambio.

Para el presidente del BCRA, lo importante es que la entidad realizará compras de divisas en un “contexto de crecimiento económico y re -monetización de la economía”.

Del encuentro también participó el director de la entidad, Federico Furiase. En el mismo sentido, recordó que la base monetaria históricamente promedió el equivalente de 7,5% del PIB y que hoy llega a sólo 4,2%. El BCRA prevé un aumento de este agregado a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de 10 mil millones de dólares sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

conferencia-bausili_c7tzXdGx Liliana Franco, periodista de Ámbito, preguntó en conferencia de prensa sobre el cambio de esquema de bandas.

Desinflación

Explicó que este procedimiento es consistente con una baja en la inflación, ya que se espera que la demanda de dinero aumente a un ritmo más rápido que la oferta derivada de la acumulación de reservas.

Anticipó que las necesidades del Tesoro irán disminuyendo a medida que el país recupera el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Ante una pregunta de la prensa, descartó que vaya a ver modificaciones a las restricciones cambiarias que hoy existen.

También negó la existencia de “una tasa de política monetaria” ya que ésta se asocia con un esquema - de metas de inflación -, que no es el que está aplicando la conducción. Sí precisó que las tasas de los REPOs pasivos tenderán a incentivar que los saldos de liquidez se orienten hacia LECAPs, es decir que serán relativamente bajas para desalentar las colocaciones a un día.

Bausili sostuvo que, si bien el Gobierno argentino es “el dueño” del programa económico, tiene una “relación de trabajo muy fluida” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, la vocera del organismo, Julie Kozack, publicó en redes sociales: “Acogemos con satisfacción el reciente acceso a los mercados y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir las reservas y avanzar en reformas que mejoren el crecimiento. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades mientras implementan estas importantes medidas”.

Si bien todavía no hay fecha para la próxima misión del Fondo, se calcula que la siguiente revisión será en febrero venidero.

Bausili también señaló que la autoridad monetaria ha comenzado un proceso de normalización de los encajes bancarios, tras la incertidumbre de las elecciones, que comenzó en noviembre, siguió en el presente mes y que se encuentra “encaminada”.