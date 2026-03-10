El CEO de J.P. Morgan llenó de elogios a Javier Milei: "Es un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país"

Jamie Dimon brindó un breve discurso en la antesala de la presentación del mandatario argentino en el Argentina Week. Allí calificó de "milagro" la baja de la inflación y celebró las políticas económicas libertarias.

Jamie Dimon, CEO del J.P. Morgan , llenó de elogios este martes al presidente Javier Milei en el marco de la apertura del evento "Argentina Week" que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Además de destacar sus políticas económicas, aseguró que el libertario "tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país" y dijo que es "un ejemplo sobre cómo arreglar un país".

Previo a que hable Milei, el ejecutivo de uno de los bancos más importantes del mundo destacó las medidas adoptadas por La Libertad Avanza para encausar la macroeconomía y bajar la inflación. " Trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales" , dijo Dimon a modo de síntesis.

Luego, profundizó: “En 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo. Tenía el mejor recurso de todos: una población educada, universidades, escuelas. Y hoy, su PIB per cápita puede ser aproximadamente una décima parte o algo así del de Francia”.

En ese sentido, destacó que, además de abrirse a los mercados de capitales, Milei “tiene el control del banco central” y logró bajar la inflación “a algo así como el 2′% mensual”, lo que definió como “un milagro”.

“Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero ", celebró.

En el marco de la semana de Argentina, afirmó que le gustaría que las medidas implementadas por Milei pudieran ser “un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”.

“Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto. Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica. Creo que Estados Unidos debería esforzarse siempre en acercarse a Latinoamérica, trabajar con nuestros amigos e intentar mejorar la situación de todos esos países", agregó Dimon.

Sobre el final, destacó el crecimiento en torno al 5% del 2025 al que lo calificó como “casi inaudito, yo hubiera dicho que no era posible”.

“Hay una agenda a favor del mercado y sabemos que muchas empresas están comprometidas a invertir capital en Argentina, por los recursos minerales, por el petróleo, la energía y la mano de obra talentosa. Este es un giro asombroso, algo que ninguno de nosotros habría predicho hace apenas cuatro o cinco años. Así que señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es alto excepcional”, concluyó.

JAVIER MILEI EN NUEVA YORK Milei dijo presente en la Argentina Week en Nueva York. Presidencia

Javier Milei en Nueva York volvió a criticar a industriales: "Son empresarios prebendarios"

En el marco de su gira internacional, el presidente Javier Milei inauguró en Nueva York la Argentina Week 2026, un encuentro orientado a presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global. Durante su discurso, el mandatario defendió su programa económico, cuestionó a sectores del empresariado local y buscó reforzar el mensaje de que su gobierno impulsa un esquema promercado.

“No somos antiempresa”, afirmó Milei ante inversores y ejecutivos internacionales, aunque inmediatamente criticó a parte del empresariado argentino al que acusó de haber sostenido durante años un sistema de privilegios ligado al poder político.

En ese sentido, apuntó contra algunos de los principales industriales del país. El Presidente calificó a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”, y sostuvo que determinadas industrias del sector privado mantuvieron durante décadas una relación de dependencia con la política.

“Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, volvieron a ir en contra de los argentinos”, afirmó el mandatario, en una de las declaraciones más duras de su exposición.

Según relató el mandatario, el empresario advirtió que, si no se sostenía esa protección, despediría a cientos de trabajadores. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y los tiró”, sostuvo Milei, al remarcar que ese tipo de prácticas “no son un juego de niños”.

A pesar de las críticas, Milei insistió en que su gobierno busca crear un entorno favorable para la actividad empresarial basado en la competencia y la eliminación de privilegios. Según explicó, el proceso de desregulación y apertura económica generará beneficios. “Ustedes van a tener una mayor eficiencia y una mejora sustancial de la calidad de vida”, señaló al referirse a los efectos de las reformas.