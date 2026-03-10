Con la llegada de José Antonio Kast al poder, el Gobierno busca relanzar la relación entre Argentina y Chile

El presidente Javier Milei cerrará su gira internacional participando del cambio de mando en Santiago. La llegada de Kast al poder abre una etapa de fuerte sintonía ideológica entre ambos gobiernos y plantea un reordenamiento del vínculo bilateral.

El presidente Javier Milei viajará a Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast , en un gesto político que busca consolidar la cercanía entre ambos dirigentes y proyectar una nueva etapa en la relación.

La ceremonia de traspaso de mando se realizará el 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde Kast recibirá la banda presidencial y sucederá al mandatario saliente Gabriel Boric . El acto contará con la presencia de líderes internacionales y autoridades de distintos países, en una transición que marca un giro político hacia la derecha en Chile.

El viaje de Milei a Chile se produce luego de una gira internacional centrada en la promoción de inversiones y en el fortalecimiento de vínculos con aliados ideológicos, puntualmente Estados Unidos, en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. En el Gobierno consideran que la llegada de Kast al poder abre una oportunidad para reforzar la cooperación política y económica entre ambos países.

La relación entre los dos dirigentes comenzó a consolidarse tiempo atrás. Tras su victoria electoral, Kast visitó Buenos Aires y fue recibido en la Casa Rosada por Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese encuentro, ambos coincidieron en impulsar una agenda común basada en la defensa del libre mercado, la propiedad privada y la cooperación en temas de seguridad y comercio.

Desde entonces, los contactos entre ambos gobiernos se mantuvieron activos . El propio Milei celebró públicamente el triunfo del dirigente chileno y lo definió como un aliado en la región para promover las “ideas de la libertad”, una narrativa que ambos líderes han utilizado para marcar distancia con los gobiernos de izquierda en América Latina.

JOSÉ ANTONIO KAST EN CASA ROSADA José Antonio Kast durante su visita a Casa Rosada. Ámbito

Asunción de José Antonio Kast: qué esperan en Casa Rosada

La llegada de Kast a la presidencia representa un cambio significativo en el mapa político chileno. El líder del Partido Republicano ganó el balotaje de 2025 con más del 58% de los votos, en una elección marcada por la preocupación social por la seguridad, la migración y la situación económica.

En ese contexto, su administración promete un giro en la política interna y exterior del país. Entre sus principales prioridades figuran medidas más estrictas contra el crimen organizado, el control de la inmigración irregular y reformas económicas orientadas a reactivar la inversión y el crecimiento.

Según señalaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, el inicio del mandato de Kast "abre la posibilidad de fortalecer un eje político afín en la región". Funcionarios de ambos países mencionan como áreas de cooperación la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y la promoción del comercio bilateral.

En paralelo, la agenda bilateral también podría incluir decisiones sensibles en materia judicial y diplomática. Entre ellas aparece el posible avance en el proceso de extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, un caso que desde hace años forma parte de la agenda entre ambos países y que podría reactivarse con el cambio de gobierno en Santiago.

Así, la presencia de Milei en la ceremonia de asunción de Kast no será sólo un gesto protocolar. En la Casa Rosada lo interpretan como el inicio de una etapa de "mayor alineamiento político" entre ambos países, con la expectativa de consolidar una relación estratégica entre dos gobiernos que comparten afinidades ideológicas y una agenda económica similar.