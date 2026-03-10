SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de marzo 2026 - 13:28

Con Javier Milei en Estados Unidos, Victoria Villarruel mantiene una reducida agenda al frente del Ejecutivo

La vicepresidenta desarrolla reuniones y actividades institucionales mientras el Presidente participa de la Argentina Week en Nueva York.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quedó a cargo del Ejecutivo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde participa de la Argentina Week en Nueva York, un evento orientado a promover inversiones internacionales. Mientras el mandatario desarrolla su agenda económica en el exterior, la titular del Senado mantiene una actividad oficial más acotada en el país.

Durante los últimos días, Villarruel visitó la provincia de Mendoza, donde participó de actividades vinculadas con la producción regional y la agenda institucional de la Fiesta Nacional de la Vendimia. En ese marco, recorrió emprendimientos productivos y mantuvo encuentros con productores locales para interiorizarse sobre la situación de las economías regionales.

Entre las actividades destacadas, la vicepresidenta asistió al tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y mantuvo reuniones con referentes del sector. Allí escuchó planteos sobre los desafíos que enfrenta la industria vitivinícola y las perspectivas productivas de la provincia.

Además, durante su paso por Mendoza recorrió fincas y establecimientos vinculados a la producción agrícola, donde recibió información sobre los procesos de cultivo y la situación de distintos productos regionales, como orégano, cebolla, papa, zanahoria y ajo.

De regreso en la Ciudad de Buenos Aires, la vicepresidenta continuó con una serie de reuniones oficiales, aunque desde su entorno evitaron precisar detalles sobre la agenda. En ese contexto, Villarruel permanece al frente del Poder Ejecutivo mientras Milei desarrolla su gira internacional enfocada en la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de vínculos con el sector financiero global.

La agenda reducida de la vicepresidenta se da en paralelo al viaje del Presidente a Nueva York, donde encabeza encuentros con empresarios, bancos y fondos de inversión en el marco de la Argentina Week, una iniciativa destinada a posicionar al país frente a potenciales inversores internacionales.

Agenda de la gira internacional de Javier Milei

Sábado 7 de marzo

  • 14:00 (Argentina): participación en la cumbre “Escudos de las Américas”.

  • 15:15 (Argentina): almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump.

  • Entrega de un premio en la Hispanic Prosperity Gala.

  • 21:30 (Argentina): partida hacia Nueva York.

Domingo 8 de marzo

  • 11:00 (Argentina): visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York.

Lunes 9 de marzo

  • 14:00 (Argentina): disertación en Yeshiva University.

  • 21:55 (Argentina): participación en la gala anual de The Algemeiner.

Martes 10 de marzo

  • 9:50 (Argentina): breve encuentro con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

  • 10:00 (Argentina): inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York.

  • 13:00 (Argentina): vuelo hacia Santiago de Chile.

Miércoles 11 de marzo

  • 12:00: asistencia a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de José Antonio Kast en Valparaíso.

  • 15:00: partida hacia Buenos Aires.

  • 17:00: llegada prevista a Buenos Aires.

