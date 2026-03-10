Con Javier Milei en Estados Unidos, Victoria Villarruel mantiene una reducida agenda al frente del Ejecutivo

Embed - Victoria Villarruel | Vicepresidente de Argentina on Instagram: "Hoy, en Mendoza, recorrí distintas fincas productivas donde se cultivan orégano, cebolla, papa, espárragos, zanahoria y ajo, entre otros alimentos que forman parte del trabajo cotidiano de nuestras economías regionales. Durante la visita con las familias Moronta, Testa y Castillo, me contaron en detalle sobre los procesos de producción, el esfuerzo que implica cada cosecha y también las preocupaciones que hoy atraviesa el sector. En cada cultivo y en cada familia que trabaja la tierra, se ve con claridad algo muy profundo, acá está la Argentina que trabaja, la que produce, que se esfuerza todos los días y que sigue apostando al futuro. Además visité la Basílica de San Francisco donde yacen los restos de la hija del General San Martín y que bajo la advocación de la Virgen del Carmen nuestro prócer la nombró Generala del Ejército. Allí está su bastón de mando y fui recibida por la Cofradía de la virgen que me hizo entrega del Escapulario."

