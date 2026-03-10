Huracán y River jugarán con aforo reducido: CABA habilitó la presencia de 15.000 espectadores + Seguir en









Las autoridades porteñas y del club de Parque Patricios acordaron reducir a un tercio el ingreso de público. La decisión se tomó luego de analizar la situación provocada por el derrumbe que hubo en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Gobierno de la Ciudad permitirá el ingreso de público en el partido contra el equipo de Eduardo Coudet.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llegó a un acuerdo con las autoridades del Club Atlético Huracán para el encuentro por la décima fecha del Torneo Apertura contra River. Finalmente, se disputará con aforo reducido, por lo que el equipo de Parque Patricios podrá habilitar el ingreso de hasta 15 mil espectadores.

La información fue proporcionada por las autoridades porteñas, ante el pedido del club de permitir el ingreso de hinchas luego de que la semana pasada se jugara sin parcialidades a raíz del derrumbe el pasado 3 de marzo, durante la madrugada, de un estacionamiento ubicado a 500 metros del estadio Tomás Ducó.

"A raíz de los trabajos que se están realizando en el complejo “Estación Buenos Aires”, tras la caída de la losa de uno de los estacionamientos, la Ciudad y las autoridades del Club Atlético Huracán acordaron reducir el aforo a un tercio del público para el partido del jueves con River Plate", comunicaron desde el gobierno de Jorge Macri y aclararon que se habilitará "un máximo de 15.000 espectadores".

Además, en la reunión entre las partes acordaron que el público ingrese al estadio Tomás A. Ducó por las avenidas Amancio Alcorta y por Vélez Sarsfield. "Son las más alejadas de la zona afectada", explicaron desde CABA. Asimismo, estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la popular Guillermo Stábile.

La advertencia de Huracán previa a la decisión: "Jugar sin público nuevamente no es una opción" Horas antes de la decisión final, Huracán compartió un comunicado en donde dejan entrever la posibilidad, según el propio club de Parque Patricios, de no acatar una resolución que imposibilite el ingreso de público. En la fecha pasada, Huracán jugó contra Belgrano a puertas cerradas y sin público, pero la dirigencia no estaba dispuesta a repetir el mismo escenario.

“Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”, expresó el club. En tanto, agregó: “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”. En el marco de la decisión tomada este martes, CABA también resolvió suspender los recitales del grupo La Renga que estaban previstos para el mes de abril en el estadio Ducó, con la posibilidad de postergarlos o trasladarlos a otro lugar.