El diario inédito del papa Francisco saldrá a la luz después de la visita de León XIV y reúne más de 30 años de escritos personales de Jorge Bergoglio

El libro recopila anotaciones de Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y 2024. Será publicado el 24 de noviembre y llegará a 94 países.

El diario espiritual del papa Francisco será publicado el próximo 24 de noviembre con escritos personales que recorren más de tres décadas de la vida de Jorge Mario Bergoglio. La obra, presentada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reúne anotaciones realizadas entre 1992 y 2024 y estará disponible en 94 países.

Bajo el título “El diario espiritual del papa Francisco” , el libro permitirá acceder a una faceta hasta ahora inédita del pontífice argentino. Según informó el Vaticano, los documentos poseen “un valor y una importancia excepcional” para profundizar en su personalidad y conocer más sobre quien condujo la Iglesia católica durante 12 años.

La publicación recopila y comenta escritos de Bergoglio realizados durante más de 30 años , desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024. El período comprende tanto los años anteriores a su llegada al Vaticano como buena parte de su pontificado.

La presentación estará a cargo del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández , uno de los colaboradores cercanos de Francisco. El Vaticano definió la publicación como “un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita” .

Francisco fue elegido papa el 13 de marzo de 2013 , tras la renuncia de Benedicto XVI, y permaneció al frente de la Iglesia católica hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025. Su elección marcó un hecho histórico al convertirse en el primer pontífice latinoamericano .

El Vaticano destacó el valor de los textos para conocer la personalidad de Francisco.

Los escritos que integrarán la obra permiten, de esta manera, recorrer distintas etapas de su trayectoria: comienzan más de dos décadas antes de su elección como sucesor de Pedro y se extienden hasta menos de un año antes de su fallecimiento.

Cuándo se publicará el libro de Francisco

“El diario espiritual del papa Francisco” llegará a las librerías el 24 de noviembre y tendrá una distribución internacional. Según anunciaron sus editores, estará disponible simultáneamente en 94 países y cinco idiomas.

La publicación estará dividida entre distintas editoriales según el idioma. Libreria Editrice Vaticana será responsable de la edición italiana, mientras que Penguin Random House publicará las versiones en español, inglés y portugués.

La edición francesa, en tanto, quedará a cargo de Albin Michel. De esta manera, los escritos personales del pontífice argentino tendrán una difusión global desde su lanzamiento.

La publicación sumará así un nuevo documento para conocer el pensamiento y la dimensión personal de Bergoglio, esta vez a partir de anotaciones realizadas por él mismo a lo largo de más de tres décadas, desde sus años previos al pontificado hasta la etapa final de su conducción de la Iglesia.