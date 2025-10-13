El consumo de carne subió en agosto: los factores del repunte y qué pasó con el precio

Luego de un 2024 marcado por la caída del poder adquisitivo, el consumo de proteínas animales comienza a recuperarse. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la ingesta de carne vacuna, aviar y porcina muestra mejoras interanuales.

Tras un año marcado por la contracción en las ventas, el consumo de carne en la Argentina comienza a repuntar. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra señales de recuperación en los tres principales segmentos del sector — bovino, aviar y porcino — con incrementos interanuales de hasta 8,5% frente a 2024.

De acuerdo con la BCR, esta mejora está asociada a la leve recomposición del poder adquisitivo y a la reactivación económica , que en agosto registró un crecimiento del 2% interanual . En particular, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 1,6 millones de toneladas , lo que representa un aumento del 7% respecto del año anterior y se ubica 2% por encima del promedio de los últimos cinco años .

El pollo también marcó cifras récord: entre enero y agosto se consumieron 1,4 millones de toneladas, el volumen más alto registrado desde 2016. En tanto, el cerdo alcanzó las 573.000 toneladas, con un incremento del 8,5%, consolidándose como la tercera fuente de proteína animal del país.

En conjunto, el c onsumo total de carnes en 2025 rondaría los 113 kilos por habitante, una suba del 3% interanual. Aun así, los precios siguen presionando al bolsillo: la carne vacuna promedia $12.357 por kilo, con una variación anual del 58,4%. Le siguen el pechito de cerdo ($7.394, +37,7%) y el pollo ($3.808, +34,4%).

La sustitución también gana terreno. El consumo de huevo alcanzó un récord de 380 unidades por persona al año, impulsado por su bajo costo y accesibilidad. Según la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, el 30% de los hogares incrementó su consumo durante el último año.

Cuánto aumentó el precio de la carne

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio de la carne vacuna se ubicó en $12.357 por kilo en septiembre, registrando un aumento mensual del 1,8%, una suba acumulada del 33,7% en lo que va del año y un incremento interanual del 58,4%.

Por su parte, el pechito de cerdo alcanzó un promedio de $7.394 por kilo, con un avance mensual del 3,1%, una suba del 10,1% en el año y una variación interanual del 37,7%.

En contraste, el pollo evidenció una leve baja del 0,7% respecto del mes anterior, aunque acumula un incremento del 23% en 2025 y una suba interanual del 34,4%, con un precio promedio de $3.808 por kilo. El informe del IPCVA destaca que la carne vacuna sigue siendo la proteína con mayores aumentos de precios en el último año, mientras que el pollo se consolida como la opción más estable dentro del mercado de carnes.