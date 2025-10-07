Escasez global de carne: por qué hay una oportunidad histórica para la Argentina

En medio de una menor oferta mundial y precios firmes, funcionarios nacionales, el IPCVA y empresarios exportadores fortalecen la presencia del país en ANUGA 2025, la feria de alimentos más importante de Europa.

La escasez mundial de carne se consolidó como una tendencia que reconfigura el comercio internacional. Con rodeos en caída, restricciones ambientales y precios sostenidos, el comercio internacional de proteína vacuna atraviesa una transformación estructural. En este nuevo mapa global, la Argentina aparece como un proveedor clave , con ventajas diferenciales en trazabilidad, sustentabilidad y sabor que la posicionan entre los jugadores con mayor potencial de crecimiento.

En Estados Unidos, el stock de vacas de cría cayó a su nivel más bajo en más de seis décadas, afectado por la sequía en Texas, Kansas y Oklahoma. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el país tardará al menos tres años en recomponer su rodeo, mientras los precios mayoristas aumentaron entre 15% y 20% interanual.

En Europa , los costos energéticos y las regulaciones ambientales del Green Deal recortaron la producción: la oferta regional cayó cerca del 8% en los últimos cinco años, con cierres de tambos y feedlots en Alemania, Países Bajos y Francia. Los consumidores, en paralelo, demandan cada vez más carne certificada y libre de deforestación.

En Asia, las restricciones sanitarias y la baja disponibilidad de forrajes limitaron la expansión de los rodeos. Pero China, principal destino de la carne argentina, mantiene un consumo sostenido: absorbe el 60% de las exportaciones del país y, según Rabobank, en 2025 importará más de 2,6 millones de toneladas, cada vez con mayor interés por los cortes premium y trazables.

En este contexto de oferta limitada y demanda firme, la Argentina emerge como un proveedor confiable y competitivo, con un modelo pastoril que le otorga ventajas ambientales y un posicionamiento histórico como productor de carne de calidad superior dentro del mapa global de exportaciones.

Es por eso que la feria Anuga 2025, que comenzó el sábado y finaliza este miércoles en Colonia, Alemania, es la gran vidriera para mostrar ese potencial. Allí, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) lidera una delegación compuesta por 32 empresas exportadoras y una fuerte presencia oficial de la Secretaría de Agricultura, en un momento donde la demanda global supera a la oferta.

Nuestro país viene trabajando en el posicionamiento internacional de la carne, la apertura de nuevos mercados y el cumplimiento de los marcos regulatorios que exigen cada uno de los destinos. Porque mas allá del panorama actual, el resto de los países exportadores también juegan y hoy no alcanza con tener la mejor carne del mundo, sino que es condición indispensable posicionarla y facilitar el acceso a los mercados internacionales en un contexto de creciente competencia global.

Carne libre de deforestación: el nuevo requisito ambiental

La delegación argentina de empresarios frigoríficos aprovechó su presencia en la feria internacional para dar una señal política y técnica clave: el país busca ser recategorizado por la Unión Europea como una nación de riesgo bajo en materia de deforestación, y demostrar que cuenta con las herramientas para garantizar una producción sustentable.

Aunque la entrada en vigencia del Reglamento 1115, que prohíbe la importación de materias primas vinculadas con la deforestación después de 2020 -como la soja, la carne vacuna, el cacao y el aceite de palma-, fue prorrogada, funcionarios y empresarios argentinos plantearon a las autoridades europeas que la clasificación actual del país como “riesgo medio” no refleja la realidad ambiental de la Argentina.

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que el Gobierno -a través de Cancillería- viene trabajando, debatiendo y conversando con la Unión Europea para avanzar en la recategorización.

En paralelo, los empresarios y representantes de los frigoríficos presentaron el sistema nacional para certificar carne libre de deforestación, que independientemente de la respuesta que pueda dar Bruselas al planteo de la Argentina, contempla las nuevas exigencias para ingresar a este mercado a partir del 2026. Este sistema se basará en imágenes satelitales, documentación predial y validación oficial, garantizando que la carne exportada no provenga de zonas deforestadas.

La oportunidad de un nuevo ciclo exportador

Entre los protagonistas de la feria se destacó la Asociación Argentina de Angus, cuyo vicepresidente, Amadeo Derito, explicó en diálogo con Ámbito el papel estratégico del país frente a la escasez global. Aseguro que “hay un boom mundial de demanda de carne que va para largo. Faltan vacas y falta producción en todo el mundo, y eso nos garantiza precios internacionales sostenidos. Es el momento de mostrar lo que somos capaces de producir”.

Derito detalló el crecimiento del programa Angus Argentino Certificado, que garantiza trazabilidad y calidad premium: “Cuando un importador pregunta por qué debería comprar Angus argentino teniendo Angus en Estados Unidos o Australia, la respuesta está en el sabor. El novillo argentino pasa meses a pasto, al aire libre, y eso le da un gusto distinto, que los consumidores reconocen”.

Según datos recopilados por Ámbito, cuando finalice 2025 nuestro país habrá exportado unas 8.000 toneladas certificadas, con China, Estados Unidos y la Unión Europea como principales destinos. Este dato es clave, ya que se rompió el paradigma de que China solo consume carne barata. Los datos indican que hoy el gigante asiático demanda cortes premium con trazabilidad.

Ante este panorama, con menor oferta global, una demanda internacional firme y políticas de promoción coordinadas, la Argentina tiene condiciones para consolidar un nuevo ciclo exportador de carne, donde la combinación de certificación ambiental, calidad Angus y articulación público-privada permite al país ofrecer algo que pocos competidores pueden: carne premium, sustentable y trazable.

El desafío, coinciden funcionarios y empresarios, será sostener ese liderazgo con más productividad, inversión y previsibilidad. Si el mundo enfrenta una década de escasez, Argentina tiene la oportunidad de transformarla en crecimiento sostenido.