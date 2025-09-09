El descuento de Cuenta DNI que permite ahorrar hasta $12.000 en septiembre 2025







Banco Provincia sigue con sus promociones para este mes, con rebajas en garrafas, alimentos y compras en distintos comercios.

Cuenta DNI sigue con sus beneficios de septiembre.

Septiembre no solo es el mes aniversario del Banco Provincia, en esta oportunidad también llega con beneficios extra para los usuarios de su billetera digital. Cuenta DNI preparó una serie de promociones que abarcan desde supermercados hasta ferias y garrafas, pensadas para acompañar y agradecer a sus clientes fieles.

Además de los descuentos habituales en carnicerías y comercios de cercanía, se incorporan rebajas especiales que permiten alcanzar ahorros de hasta $12.000 en un solo rubro, siempre con topes de reintegro mensuales.

Cuenta DNI: cómo es el descuento en garrafas Uno de los puntos más atractivos del programa es el beneficio en la compra y recarga de garrafas. El descuento es del 40% y se aplica todos los días del mes en los comercios adheridos.

El tope de reintegro es de $12.000 por persona durante septiembre. Esta promoción intenta acompañar a los hogares que dependen de este recurso especialmente en los meses fríos, y de alguna manera la vuelve una de las ayudas más relevantes de la app.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025 Además del beneficio en garrafas, Banco Provincia mantiene otras promociones dentro de su billetera virtual: Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de septiembre, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000.

35% de descuento el sábado 20 de septiembre, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes, con un límite de $4.000 por jornada, que se logra con consumos de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un límite de $4.000 por jornada, que se logra con consumos de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 por semana por persona, equivalente a $15.000 en compras.

40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 por semana por persona, equivalente a $15.000 en compras. Universidades: 40% de rebaja diaria en locales adheridos dentro de instituciones bonaerenses, con el mismo tope de $6.000 semanales por persona.

40% de rebaja diaria en locales adheridos dentro de instituciones bonaerenses, con el mismo tope de $6.000 semanales por persona. Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación. De esta forma, los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar múltiples opciones de ahorro en diferentes rubros.