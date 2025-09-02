Mes de descuentos: Cuenta DNI renueva en septiembre 2025 sus promociones y reintegros







Ya están confirmadas todas las promociones vigentes de este mes en la billetera digital del Banco Provincia. Enterate de cuánto podés ahorrar en cada compra.

El mes de septiembre llega con muchos descuentos para los usuarios.

El mes de septiembre llegó con nuevas promociones de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya usan miles de personas. Como cada mes, el calendario incluye descuentos en alimentos, combustibles y hasta en salidas gastronómicas.

La propuesta mezcla todo lo que son los descuentos semanales, con topes de reintegro y beneficios especiales de aniversario. Para muchos es de gran ayuda para el bolsillo en un contexto de precios altos y un consumo cada vez más ajustado.

Uno por uno: Los descuentos de Cuenta DNI en septiembre El beneficio central va a llevarse a cabo el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, cuando bares, restaurantes y locales de comida van a estar ofreciendo un 30% de descuento, con un tope de $8.000 por persona.

Pero la billetera mantiene también sus promociones clásicas:

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento los sábados 6 y 20, con un límite de $6.000 por día , que se alcanza con compras de hasta $17.000.

: 35% de descuento los sábados 6 y 20, con un límite de , que se alcanza con compras de hasta $17.000. Comercios de cercanía : 20% todos los viernes, con un tope de $4.000 , equivalente a un consumo mensual de $20.000.

: 20% todos los viernes, con un tope de , equivalente a un consumo mensual de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% todos los días, con un máximo de $6.000 por semana , aplicable a tickets de hasta $15.000.

: 40% todos los días, con un máximo de , aplicable a tickets de hasta $15.000. Supermercados y cadenas adheridas : descuentos especiales en distintas fechas del mes (con topes variables según cada local).

: descuentos especiales en distintas fechas del mes (con topes variables según cada local). Garrafas : 40% todos los días en compra y recarga, con un límite mensual de $12.000 (equivalente a consumos de hasta $30.000).

: 40% todos los días en compra y recarga, con un límite mensual de (equivalente a consumos de hasta $30.000). Universidades bonaerenses: 40% en locales de los campus adheridos, con un tope de $6.000 por semana. Además, sigue disponible la opción de tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app. Cuenta DNI ya superó los 9 millones de usuarios activos en la provincia de Buenos Aires. Este mes de aniversario, Banco Provincia llega con rebajas para estirar el presupuesto, con promociones que abarcan desde la mesa diaria hasta el entretenimiento.