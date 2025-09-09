Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 9 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.381,04 para la compra y a $1.432,85 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.385 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas del BCRA cayeron u$s48 millones y cerraron en u$s40.493 millones . Los activos internacionales bajaron por el descenso de cotizaciones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.416,50 .

El dólar blue cotizó a $1.385 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en negativo.

Valor del MEP hoy, martes 9 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.430,74 y la brecha contra el mayorista es de 1%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 9 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.439,73, por lo cual la brecha es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.425,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.420, según Binance.