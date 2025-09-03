El reintegro de Cuenta DNI que todos esperan y sólo podrá aprovecharse dos días de septiembre 2025







Conocé los nuevos beneficios de la billetera virtual, que estarán disponibles durante todo el mes en distintos rubros.

Cuenta DNI ofrece distintos beneficios que se renuevan cada mes.

Banco Provincia renovó los beneficios que estarán disponibles hasta fines de septiembre para los usuarios de su billetera digital, Cuenta DNI. Entre estos regresa el clásico descuento en carnicerías, que solamente estará vigente durante dos sábados específicos del mes.

Por otro lado, también habrá una promoción especial por el aniversario de 203 años de la banca pública bonaerense. Se trata de un 30% de descuento en comercios de gastronomía, que solo se podrá aprovechar este mismo fin de semana.

Cuenta DNI: el descuento en carnicerías en septiembre Carnicerías Carnicerias Pollo Mariano Fuchila

Este mes, los usuarios de la billetera virtual disfrutarán de un 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El tope de reintegro es de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos, y es válido solamente para pagos realizados con el dinero en cuenta en la app.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025 Cuenta DNI septiembre Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.