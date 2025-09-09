Javier Milei lideró mesa política y ratificó el rumbo económico y político: "La libertad avanza o Argentina retrocede"







El mandatario convocó a la primera reunión junto a los funcionarios del gobierno nacional en Casa Rosada. “Este es el único camino posible para salir del pozo en que nos dejaron”, señaló.

El presidente Javier Milei junto a los miembros de la mesa política en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de la mesa política nacional creada luego de la derrota de los libertarios ante Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo. "La libertad avanza o Argentina retrocede", sentenció tras el encuentro. En horas de la tarde se reúne la mesa provincial con dirigentes del PRO.

El jefe de Estado lideró esta jornada el primer encuentro con los funcionarios que integran la nueva instancia de coordinación dentro del Gobierno. "Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad", expresaron en un comunicado oficial de LLA.

Del encuentro participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el portavoz Manuel Adorni.

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes", enfatizaron sobre el respaldo al plan libertario y, en paralelo, dispararon contra la oposición al afirmar que "todas las demás recetas ya fracasaron". Si bien reconocieron que lo que viene por delante "es difícil", remarcaron que "este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron".

