El seleccionado argentino se despide de las Eliminatorias Sudamericanas, sin la presencia de Lionel Messi, en la noche del martes ante Ecuador. Conocé todos los detalles.

La Selección argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: horario, TV y formaciones

La Selección argentina , sin su astro y capitán Lionel Messi , visitará este martes a su par de Ecuador en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil desde las 20 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de golear 3-0 a su par de Venezuela, el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . Ya clasificada al Mundial del año siguiente y habiéndose asegurado el primer puesto hace algunas jornadas, la Selección argentina disfrutó de la última función de su capitán Lionel Messi con la camiseta albiceleste en el país.

Justamente, el astro argentino no viajó a Ecuador y no estará presente en este cierre de las Eliminatorias donde Scaloni planea hacer varios cambios ya con la clasificación y el primer puesto asegurado.

El entrenador hará cuatro modificaciones: el defensor central Leonardo Balerdi ingresará por Cristián Romero , el mediocampista Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono , Nicolás Paz lo hará por Thiago Almada y el delantero Nicolás González ocupará el lugar de Messi .

Además de estas cuatro variantes, el oriundo de la localidad santafesina de Pujato mantiene algunas dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña en la banda izquierda de la defensa, Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios en el mediocampo y, en la delantera, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Por su parte, el equipo del argentino Sebastián Beccacece viene de empatar 0-0 con su par de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La "Tri" llega a este final de certamen en el cuarto puesto con 26 puntos, ya clasificado al Mundial del año que viene.

Para este encuentro ante la Selección argentina, el ex director técnico de Defensa y Justicia hará cuatro cambios: en el mediocampo, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Ángelo Preciado, Pedro Vite y Jordy Acivar, respectivamente, mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera.

Además, Beccacece mantiene dos dudas: Joel Ordóñez o Preciado en el lateral derecho y Jhon Yeboah o Nilson Ángulo en el mediocampo.

A qué hora juegan Ecuador vs Argentina

Horario: 20

Por dónde ver Ecuador vs Argentina

TV: TyC Sports/Telefe

Formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)