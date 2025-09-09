Tras el triunfo electoral, Axel Kicillof redobló las críticas a Javier Milei: "Este Gobierno se volvió invotable"







El gobernador le pidió al Presidente que revise sus políticas de ajuste y recapacite. Además destacó que el peronismo recuperó la esperanza.

El gobernador Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, redobló este martes sus criticas al presidente Javier Milei. Tras la contundente victoria electoral del domingo pasado, cuestionó las consecuencias de las políticas de ajuste que lleva adelante y destacó que se recuperó la esperanza en el peronismo. "Este Gobierno se volvió invotable", afirmó Kicillof, pero se mostró dispuesto a juntarse con el Presidente si lo convoca.

"Hemos demostrado que contra Milei hay otro camino y lo estamos transitando", destacó, envalentonado, Kicillof tras el triunfo electoral del domingo. La clara diferencia de 13 puntos fueron leídas por él como un espaldarazo a su modelo de gobierno, sintetizado bajo la consigna del "Estado presente", y también como un fuerte rechazo a las políticas de Javier Milei. "Este Gobierno se volvió invotable", afirmó en C5N.

En cuanto a las razones que explican los resultados del domingo, mencionó la complicada situación económica y social. "En la provincia de Buenos Aires la plata no alcanza, no se llega a fin de mes y está todo parado", advirtió Kicillof y describió el escenario complicado que explica en parte el sorprendente resultado electoral.

Kicillof aprovechó para reclamar los fondos de las provincias "que se robó" el Gobierno. Con ello se podría concluir las obras que faltan para mejorar las calles y sumar cloacas a las localidades que faltan.

A pesar de las críticas, el gobernador afirmó que sigue dispuesto a reunirse con el presidente Javier Milei si lo convoca para discutir las políticas que hacen falta para solucionar los problemas de sociedad. Pero confirmó que hasta ahora no recibió ningún llamado, al igual que el resto de los mandatarios provinciales.

"Tienen que darse cuenta que es una obligación cambiar de política ante la situación que se está generando y que el costo que se tiene es que cada vez más sectores y electores que esperaban que Milei le mejore la vida no lo está haciendo", le pidió al Presidente. La Libertad Avanza reunió a su mesa en Provincia y solo atribuyó la derrota a la movilización del aparato del PJ Con el objetivo de reordenar el espacio para octubre, La Libertad Avanza reunió este martes a la mesa política de la provincia de Buenos Aires luego de la derrota electoral del domingo ante Fuerza Patria en territorio bonaerense. La mesa está conformada por Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert, quien será el primer candidato a diputado en la boleta violeta. En un comunicado, el espacio libertario afirmó que el objetivo perseguido "es mejorar el trabajo que se realizó", pero modificando "todo aquello que sea necesario" para lograr "representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense". En la reunión, los presentes coincidieron en realizar "una profunda autocrítica" por no haber logrado explicar a la sociedad "de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei".