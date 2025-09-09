El mercado cripto retoma el optimismo de cara a la decisión de tasas y Bitcoin opera en u$s112.000







Esta semana, la atención se centrará en los datos de inflación de agosto en Estados Unidos.

El mercado de las criptomonedas inicia este martes con aumentos moderados, mientras se sostiene el optimismo en el arranque de semana. En el caso de Bitcoin (BTC), el activo cripto más importante del mercado, avanza en torno al 0,4% y vuelve a ubicarse por encima de los u$s112.570.

En tanto, Ethereum (ETH), intenta afianzarse en la zona de u$s4.350, con un incremento diario de 0,7%. El resto de las altcoins sube hasta 6,6%, siendo encabezadas por Hyperliquid y seguidas por Cardano (+3,7%), Dogecoin (+3,6%) y XRP (+2,5%).

Las tasas de la Fed: el gran catalizador de septiembre El mercado está a la expectativa de cualquier señal que adelante lo que podría llegar a decir Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, el 17 de septiembre. Se trata del día en que se sabrá si el organismo rector de la política monetaria estadounidense decide, por fin, recortas las tasas de interés.

Esta semana, la atención se centrará en los datos de inflación de agosto en Estados Unidos. Este miércoles se conocerá el Índice de Precios al Productor (IPP), mientras que el día siguiente se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Si bien es poco probable que los datos de inflación influyan en la decisión sobre las tasas de interés de septiembre de la Fed, es probable que afecten su postura sobre futuras medidas de flexibilización. El banco central advirtió repetidamente que los riesgos inflacionarios derivados de los aranceles de Trump podrían retrasar futuras bajas de tasas.

