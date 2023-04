¿El FMI aceptaría la dolarización? Esto opina un hombre que fue clave en el Fondo

El economista y exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) Claudio Loser consideró que el organismo no avalaría una dolarización en la Argentina por la complejidad de este sistema monetario para el tamaño de la economía local.

"No creo que el Fondo sea un ferviente seguidor de la dolarización porque es demasiado complicado para una economía como la de Argentina", señaló Loser. Y, en la misma línea, estimó que es más viable la implementación de "un sistema bimonetario , como el de Perú, pero no algo como lo que sucedió en Ecuador ".

A la vez, dijo: " El Fondo no va a querer que Argentina tenga un tipo de cambio fijo, para países más chicos, sí ". En declaraciones radiales, el ex funcionario del FMI sostuvo que "desde afuera y desde adentro se ve totalmente dramática la situación de Argentina".

El Gobierno tiene que tomar medidas

"El Gobierno está enfrentándose con la verdad, no puede seguir poniendo parches, si no hacen algo importante, no van a llegar a octubre y el Fondo tampoco les va a ayudar", alertó Loser.