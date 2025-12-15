El FMI celebró las medidas económicas del gobierno de Javier Milei: "Estamos colaborando estrechamente" + Seguir en









El mensaje del organismo internacional llegó luego de que la administración de Milei anunciara cambios en el esquema de flotación entre bandas y lanzara un programa de compra de reservas.

El FMI celebró los últimos anuncios en materia económica del Gobierno. Imagen creada con inteligencia artificial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró este lunes las últimas medidas económicas del gobierno de Javier Milei, que anunció cambios en el esquema de bandas de flotación cambiaria y un programa de compra de reservas, y aseguró que trabajará "estrechamente con las autoridades" para llevarlas adelante.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, destacó en sus redes sociales "el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento".

"Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas", aseguró la funcionaria del organismo internacional.

El mensaje de Kozack llegó después de que el Gobierno anunciara importantes cambios en materia económica a partir del año que viene. En primer lugar, las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos, alterando el esquema actual, que establece que el techo y el piso se ajusten al 1% mensual. A su vez, el Banco Central (BCRA) lanzará a partir del 1° de enero de 2026 un programa de compra de reservas. La autoridad monetaria prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo.

El Gobierno se centrará en la compra de reservas y prevé acumular hasta u$s17.000 millones en 2026 El anuncio hecho por el Banco Central además prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Incluso anticipó que si el aumento adicional de la demanda de dinero es de 1% del PBI, podría llevar las compras a u$s17.000 millones, sin generar presiones inflacionarias. El comunicado expresó que, inicialmente, el monto de acumulación de reservas diario estará alineado con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios. Tomando como referencia la volatilidad del volumen operado en las últimas semanas, las compras por jornada podrían oscilar entre los u$s10 y los u$s30 millones.