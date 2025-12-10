El FMI eleva previsiones de crecimiento para China, pero advierte sobre reformas estructurales + Seguir en









El organismo insistió en una transición por parte del gigante asiático hacia un modelo de crecimiento basado en el consumo.

El organismo de crédito internacional advirtió sobre los desafíos que enfrentará el gigante oriental. Depositphotos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a China a acelerar una reforma estructural, así como cambiar a un modelo de crecimiento basado en el consumo que frene la inversión y las exportaciones impulsadas por la deuda.

Sin embargo, no mencionó directamente a Trump ni la guerra arancelaria de la segunda mayor economía del mundo con Estados Unidos. Por su parte, China registró por primera vez un superávit comercial de ‌un billón de dólares y está llamado a impulsar hasta el 40% del crecimiento mundial en 2025.

En esa línea, en su revisión periódica, el FMI mejoró su pronóstico de crecimiento de China para 2025 al 5,0% desde el 4,8%, mientras que para 2026 se espera que crezca un 4,5% en 2026, desde el 4,2%.

Como contracara, advirtió que la debilidad ‍de su sector inmobiliario, el endeudamiento de los gobiernos locales y la deprimida demanda interna serán pruebas que deberá superar la economía china para fomentar su crecimiento. Pekín sigue de cerca la revisión del "Artículo IV" del FMI para ver si aprueba o critica su gestión económica, definición que serviría como alivio de tensiones con sus principales socios comerciales.

FMI rebajó perspectiva de crecimiento de China El reporte del FMI sobre la economía china "El gran tamaño económico de ‌China y el aumento de las tensiones comerciales globales hacen que la dependencia de las exportaciones sea menos viable para sostener un crecimiento robusto", indicó el FMI, que definió: "La principal prioridad política de China es la transición a un modelo de crecimiento basado en el consumo, lejos de la excesiva dependencia de las exportaciones y la inversión".

"Esta transición requiere políticas macroeconómicas expansivas más urgentes y contundentes, ‌reformas para reducir el elevado ahorro de los hogares y una reducción de la inversión ineficiente y del apoyo injustificado a la política industrial", añadió el prestamista mundial.

