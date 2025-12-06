Carlos Melconian cruzó al Gobierno en el debate con el FMI: "El objetivo debe ser pagar, no acumular reservas"

El economista entró en el debate entre el Gobierno y el FMI por las formas de reforzar reservas. Mientras Caputo defiende su estrategia de acumulación, Melconian subrayó como prioridad comprar dólares para pagar intereses.

“Este esquema no puede continuar, el Tesoro y el BCRA tienen que redefinir como siguen", apuntó.

El economista Carlos Melconian entró en la discusión entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la política cambiaria. Mientras el organismo instó a aprovechar la coyuntura para reforzar las reservas, y el ministro Luis Caputo defendió su estrategia de acumulación "inteligente", Melconian subrayó que la prioridad debe ser comprar dólares para pagar intereses, no para atesorarlos.

La vocera del organismo internacional Julie Kozack se refirió esta jueves a la acumulación de reservas en la Argentina de la siguiente manera: “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina".

Sobre la dificultad para acumular durante los dos primeros años de mandato, Caputo justificó que la Argentina "es un país que no tiene crédito. Hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado . Acordate: u$s40.000 millones con importadores, mas a los organismos multilaterales, mas a los mercados".

“Este es un esquema que no puede continuar , porque el Tesoro y el BCRA tienen que redefinir como siguen hacia adelante. Todo el mundo dice que hay que comprar reservas, yo lo que digo es que hay que comprar dólares, no reservas", sostuvo el especialista en diálogo con Urbana Play.

En esa línea, explicó que esto se debe a que "el Tesoro cuando compra dólares lo hace con pesos que ya tiene, sin emitir moneda, y lo hace para pagar intereses al exterior, no para acumular reservas”.

“Comprar para pagar intereses y acumular reservas simultáneamente no va a ocurrir, porque va a necesitar una lluvia de capitales e inversiones que, aunque mejore el panorama, no va a haber. Pero comprar dólares para pagar intereses -aunque no queden en reservas- sería incluso hasta mejor para la baja del riesgo país”, completó.

Así, Melconian consideró como un error la flexibilización del cepo para personas físicas, al advertir sobre la fuga de divisas al comparar las cifras. “Las importaciones de toda la Argentina son u$s6.000 millones al mes; en ese mismo plazo, la demanda de personas físicas se llevó una cantidad similar. Esa caída de demanda fue muy fuerte”, advirtió.

Así, defendió a la bimonetariedad: "Hay una demanda estructural presente históricamente aún en la tranquilidad, sin cepo y con cepo. Eso es lo que nos llevaba a pensar, cuando construíamos un programa de formalizar la bimonetariedad, que no es ningún cambio abrupto forzado, sino darle legalidad a lo que ya ocurre”, recordó.

Por último, el economista se refirió a lo que puede ocurrir con la inflación y el nivel de actividad en los próximos meses: “Los de los precios relativos hay que dividirlo, al mismo tiempo que bajan algunos, suben otros", señaló.

Así, destacó que a nivel macro "la inflación está al 2%, pero hay un montón de cambios de comportamientos micros que dependen de la intensidad de cada individuo de consumir determinados bienes”.

Y agregó: “La macro condiciona todo comportamiento micro. La primera pregunta a hacer es si está bien al 2% mensual o hay que buscar un digito anual o tener una inflación americana. Todavía faltan cambios de precios relativos”.

Finalmente, sobre el nivel de actividad, explicó: “Va a depender casi exclusivamente de nivel de que se reanude y luego consolide el crédito y que mejore el poder adquisitivo. Es macroeconomía pura, eso puede ocurrir con el paso del tiempo, pero no vamos a ir a algo inmediato”.

"Los problemas son los mismos": el diagnóstico crítico de Carlos Melconian sobre la economía argentina

El economista Carlos Melconian trazó un panorama sombrío sobre la coyuntura económica y aseguró que, pese a los cambios políticos recientes, “los problemas son los mismos”. El analista afirmó que las vulnerabilidades estructurales persisten, que la recesión responde a la “falta de demanda” y que el frente fiscal será determinante para evitar mayores tensiones.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el economista planteó que el verdadero nudo de la crisis no se encuentra en el nivel del tipo de cambio, sino en desequilibrios macroeconómicos que golpean la actividad y deterioran el poder adquisitivo. Según explicó, la caída del PBI no responde a problemas de competitividad cambiaria, sino a la combinación de salarios debilitados y falta de crédito, que profundiza el retroceso del consumo.

Para ilustrar la magnitud del deterioro social, remarcó que “el que mejor está es el salario promedio privado formal y está 20 abajo de la época de Macri”. En ese sentido, instó al Gobierno a reconocer el “efecto devastador” que el ajuste fiscal generó sobre el consumo, la informalidad y la actividad cotidiana de millones de personas.