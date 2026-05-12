Triple ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo es, horario y artistas invitados

Katy Perry, Alanis Morissette, Michael Bublé, Anitta, J Balvin y Belinda encabezan los espectáculos de apertura en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

El Mundial 2026 arrancará con una triple ceremonia inaugural en México, Estados Unidos y Canadá, cada una 90 minutos antes de los partidos iniciales.

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Los espectáculos contarán con artistas internacionales como Katy Perry , Michael Bublé , Anitta, Belinda y J Balvin. Aunque todavía no se confirmó la presencia de Shakira , los fanáticos esperan que se sume a alguna de las fechas para interpretar la canción oficial del torneo “Dai Dai” , junto al compositor nigeriano Burna Boy.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se desarrollará en tres sedes y dos días consecutivos. La primera se realizará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México , en los 90 minutos antes del partido México vs. Sudáfrica, a las 14:30 (hora Argentina).

El viernes 12 de junio será el turno de Toronto, Canadá , previo al debut del país norteamericano frente a Bosnia y Herzegovina a las 14:30. Ese mismo día, en Los Ángeles, Estados Unidos , la ceremonia anterior al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay comenzará a las 20:30.

Artistas invitados al Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con la participación de artistas de alcance internacional que actuarán en las tres ceremonias. En México, estarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Se prevé que se sumen más nombres en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2052889001414000972?s=20&partner=&hide_thread=false The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins



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En Canadá, Toronto recibirá a Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2052898297098985925?s=20&partner=&hide_thread=false A historic Canadian Opening Ceremony



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En Estados Unidos, Los Ángeles contará con Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2052910038616830312?s=20&partner=&hide_thread=false The world’s game reaches its biggest stage in the USA



The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

Fase de grupos: a qué hora juega Argentina cada partido

Argentina debutará en el Grupo J del Mundial 2026 contra Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 (hora Argentina), en el estadio de Kansas City.

La segunda presentación será frente a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00, en el AT&T Stadium de Dallas. El cierre del grupo será contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00, nuevamente en Dallas.

Con el nuevo formato de 48 equipos, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. Los cruces de la Selección dependerán de su posición en la división: si termina primera enfrentará al segundo del Grupo H (integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde), y si termina segunda, al ganador de esa zona.

Las instancias siguientes (octavos, cuartos y semifinales) se jugarán en distintas sedes de Estados Unidos, con horarios que variarán según la ciudad asignada. La final está prevista para el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.