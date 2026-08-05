El Gobierno aprobó el Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares con una pérdida operativa superior a los $30.000 millones + Agregar ámbito en









El Ministerio de Economía oficializó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal. La empresa estatal prevé ingresos por más de $42.000 millones, gastos operativos por $72.545 millones y un resultado financiero superavitario.

El Gobierno aprobó este miércoles el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), la empresa que actúa en el ámbito del Ministerio de Defensa, y proyectó para este año una pérdida operativa de $30.463 millones, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, luego del informe favorable emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la norma, Fabricaciones Militares estima para 2026 ingresos de operación por $42.081.930.372 y gastos operativos por $72.545.141.903, lo que arroja una pérdida de operación de $30.463.211.531.

En cuanto al resultado económico, la resolución prevé ingresos corrientes por $65.081.930.372 y gastos corrientes por $73.515.943.033, con un desahorro estimado en $8.434.012.661.

No obstante, el presupuesto también contempla recursos de capital por $9.745.110.932 frente a gastos de capital por $335 millones, lo que permite proyectar un resultado financiero superavitario de $976.098.271 para el ejercicio 2026.

La resolución señala que el Plan de Acción y Presupuesto fue elaborado en el marco del régimen presupuestario previsto por la Ley 24.156 para empresas públicas y recibió el aval técnico de la Oficina Nacional de Presupuesto antes de su aprobación definitiva.