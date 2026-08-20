El Gobierno convocó a una reunión para definir el nuevo salario mínimo y actualizar las prestaciones por desempleo

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado para el viernes 28 de agosto. La reunión será virtual y tendrá como eje la determinación del nuevo piso salarial y la actualización de las prestaciones por desempleo.

El Gobierno convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a una sesión plenaria ordinaria para avanzar en la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y en la actualización de las prestaciones por desempleo.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución N° 1/2026 , publicada este jueves en el Boletín Oficial . La presidente alterna del Consejo, Claudia Testa , estableció que la reunión se realizará el 28 de agosto a las 12:30 , a través de una plataforma virtual.

En caso de no alcanzarse el quórum necesario, la resolución fijó una segunda convocatoria para las 14 del mismo día . Además, se prevé la designación de dos consejeros presentes de cada sector para la firma del acta correspondiente.

El orden del día contempla la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo , de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 24.013 y sus modificatorias.

Ambos asuntos serán tratados previamente, a las 10, por la comisión convocada para analizar las modificaciones correspondientes.

La convocatoria se produce en un contexto de retroceso reciente del salario real privado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en junio de 2026 el salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado cayó 0,9% y acumuló dos meses consecutivos de descenso.

Según la serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la caída de junio profundizó la registrada en mayo, cuando el retroceso había sido del 2,9%. De esta manera, el salario medio real se ubicó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una baja del 0,6%.

El informe oficial atribuyó la contracción a una desaceleración del crecimiento del salario nominal mayor a la registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entre enero y abril, el salario nominal había aumentado en promedio 2,1% mensual, mientras que en abril y mayo el ritmo se redujo al 1% mensual.

En paralelo, las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) también registraron una caída, aunque menor a la del salario promedio. En los últimos dos meses analizados, el salario conformado medio de los principales convenios se redujo 0,7% en términos reales.

La evolución fue dispar entre los distintos sectores. Mientras Encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%) registraron mejoras reales, otros sectores tuvieron caídas interanuales de dos dígitos.

Entre estos últimos se ubicaron Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%).

La medición mensual del salario se elaboró a partir de las declaraciones juradas presentadas por las empresas ante el SIPA y alcanza aproximadamente al 98% del empleo privado registrado. Según el informe, al tratarse de una proyección basada en datos parciales, esta medición no integra las series históricas del anexo estadístico.