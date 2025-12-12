Último día con descuentos de hasta el 35% de descuento en aires acondicionados en este supermercado argentino + Seguir en









Se acercan las fiestas y un mercado ofrece una variedad de electrodomésticos con importantes rebajas. Última oportunidad para quienes quieren equipar su hogar menor costo.

Justo antes del comienzo del verano, este supermercado ofrece equipos de aire acondicionado con grandes descuentos.

Coto lanzó ofertas en diciembre con descuentos, que alcanzan hasta el 35% en un solo pago. La propuesta busca atraer a quienes necesitan equipar el hogar antes de las fiestas, con valores especiales para los usuarios registrados en su comunidad.

Por ejemplo: el aire acondicionado Split Top House Inverter de 3000 frigorías y 3550 watts tiene un precio de $979.999, mientras que el valor reducido con Comunidad Coto es de $734.999,25, equivalente a un 25% de descuento.

Coto.JPG Cómo es el descuento en aires acondicionados de Coto El stock de la sección OUTLET cambia con frecuencia, algunos de los precios destacados son:

Aires acondicionados en 12 cuotas sin interés Coto: Top House Split: $594.579 (15% de descuento) en 12 cuotas sin interés

THS Split 2300 Fg: $608.799,20 (20% de descuento) en 6 cuotas sin interés

BGH Split 2190 Fg: $639.999,20 (20% de descuento) en 12 cuotas sin interés

THS Split 2900 Fg: $659.799,20 (20% de descuento) en hasta 6 cuotas sin interés

TOP House Split 3550w: $734.999,25 (25% de descuento) en hasta 12 cuotas sin interés Comparativo de aires acondicionados en 12 cuotas sin interés Carrefour: Philco Split Chico 3400w : $699.000 con 36% de rebaja

Philco Split 2750w: $799.000 con 20% de rebaja

Hyundai Split Inverter 3200w: $819.000 con 35% de rebaja

Philco Portatil: $795.000 con 25% de rebaja

Philco Split 6300w: 1.559.000 con 22% de rebaja

