Último día con descuentos de hasta el 35% de descuento en aires acondicionados en este supermercado argentino

Coto lanzó ofertas en diciembre con descuentos, que alcanzan hasta el 35% en un solo pago. La propuesta busca atraer a quienes necesitan equipar el hogar antes de las fiestas, con valores especiales para los usuarios registrados en su comunidad.
Se acercan las fiestas y un mercado ofrece una variedad de electrodomésticos con importantes rebajas. Última oportunidad para quienes quieren equipar su hogar menor costo.
Por ejemplo: el aire acondicionado Split Top House Inverter de 3000 frigorías y 3550 watts tiene un precio de $979.999, mientras que el valor reducido con Comunidad Coto es de $734.999,25, equivalente a un 25% de descuento.
Cómo es el descuento en aires acondicionados de Coto
El stock de la sección OUTLET cambia con frecuencia, algunos de los precios destacados son:
Aires acondicionados en 12 cuotas sin interés Coto:
Top House Split: $594.579 (15% de descuento) en 12 cuotas sin interés
THS Split 2300 Fg: $608.799,20 (20% de descuento) en 6 cuotas sin interés
BGH Split 2190 Fg: $639.999,20 (20% de descuento) en 12 cuotas sin interés
THS Split 2900 Fg: $659.799,20 (20% de descuento) en hasta 6 cuotas sin interés
TOP House Split 3550w: $734.999,25 (25% de descuento) en hasta 12 cuotas sin interés
Comparativo de aires acondicionados en 12 cuotas sin interés Carrefour:
Philco Split Chico 3400w: $699.000 con 36% de rebaja
Philco Split 2750w: $799.000 con 20% de rebaja
Hyundai Split Inverter 3200w: $819.000 con 35% de rebaja
Philco Portatil: $795.000 con 25% de rebaja
Philco Split 6300w: 1.559.000 con 22% de rebaja
