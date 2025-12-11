SOCAYA cerró una paritaria escalonada y llevó el salario básico a más de un millón de pesos + Seguir en









El sindicato liderado por José Pasotti pactó con la FAIC un esquema de incrementos acumulativos hasta febrero, que eleva el salario garantizado a $1.030.477 y actualiza adicionales clave.

SOCAYA confirmó un acuerdo paritario cuatrimestral con la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC).

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA), conducido por José Pasotti, confirmó este jueves un acuerdo paritario cuatrimestral con la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) para los trabajadores de la rama general comprendidos en el Convenio Colectivo 179/75, con una pauta acumulativa del 2,5% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,2% en enero y un 1,5% en febrero, que llevará el salario básico garantizado a $1.030.477.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El entendimiento establece que, una vez completada la grilla de incrementos, el premio de asistencia ascenderá a $156.138, manteniendo su proporcionalidad respecto del salario básico. La actualización también repercutirá sobre la bonificación por quinquenio, que se ajustará de manera creciente y comenzará en $217.511 para quienes cumplan los primeros cinco años de antigüedad, ampliándose progresivamente en función del tiempo de servicio.

A su vez, el acuerdo redefine los valores de los adicionales por fallecimiento, fijando una compensación de $768.344 para el caso del trabajador y de $460.565 para familiares directos, entre ellos cónyuge, hijos, padres, hermanos o suegros.

SOCAYA cerró nuevo acuerdo paritario José Pasotti socaya José Pasotti, Secretario General de SOCAYA. Desde la organización sindical remarcaron que el esquema pactado responde a la necesidad de sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo, signado por la inestabilidad macroeconómica y la presión inflacionaria sobre los ingresos.

En esa línea, Pasotti destacó que el SOCAYA buscó cerrar un sendero de incrementos que otorgue previsibilidad, al tiempo que preserve la capacidad de negociación para recomponer salarios frente a eventuales variaciones del índice de precios durante el primer trimestre de 2025.

Tras la firma, José Pasotti afirmó que “en un panorama totalmente adverso, seguimos luchando y trabajando para lograr lo mejor para nuestros afiliados” y que el sindicato continuará negociando con la FAIC para “monitorear la inflación y arribar a nuevos aumentos futuros luego de febrero”. La conducción anticipó que, concluido el período pautado, volverán a revisar cada componente salarial.

Temas Salarios

paritarias