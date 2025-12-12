Qué significa usar el pelo negro, según la psicología del color + Seguir en









El pelo forma parte del estilo que uno elige proyectar, por lo que su color, en algunas ocasiones, revela detalles interesantes según la psicología.

El color de pelo es algo que se elige, ya sea que decidas pintarlo o no, estás eligiendo una tonalidad con la cual quedarte entre el abanico de opciones que se presentan como cambio. Es en ese contexto en el que los psicólogos analizan qué significa cada color de cabello y qué tipo de personalidades se suele esconder en cada caso.

Aunque es un análisis, son generales por lo que vale recordar que no se trata de una verdad absoluta y pueden existir excepciones. En el caso del negro en particular, se habla de características diferentes a otros tonos como el rubio, que da la impresión de que las personas son más demandantes que otros y llaman mas la atención, o las personas con el pelo castaño, que en teoría se estresan menos y se consideran más responsables.

Charli XCX Gentileza - Glamour Por qué hay personas que llevan el pelo negro Según los especialistas, las personas que tienen el cabello negro suelen ser más seguras de sí mismas y demuestran un creciente interés en el bienestar personal y de sus seres queridos. Son más introspectivos y muchos los consideran con mejor cabeza para las finanzas, ya que el negro es un color serio y elegante.

Laura Malpedi de Jordaan, asesora de imagen y directora de Stiletto, dijo, en una entrevista con Infobae, que varios estudios demuestran cómo el color de pelo puede influir en la presión arterial, por lo que se puede afirmar que cambiarse a un tono natural puede afectar al comportamiento de la persona y hacerlo adaptarse a los estereotipos asociados a ese nuevo estilo.

