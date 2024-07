El Gobierno perdió un mes de recaudación por el Impuesto a las Ganancias al no promulgar el paquete fiscal

Se esperaba, entonces, que el Poder Ejecutivo Nacional publicara en edición especial durante el fin de semana en el Boletín Oficial las dos leyes para que entren en vigencia y no sucedió. De hecho, llegado este lunes primero de julio, todavía no aparecieron los textos publicados en forma oficial. No se sabe si es por decisión deliberada o por problemas burocráticos.