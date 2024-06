La economía, el después de la ley Bases y el paquete fiscal

De hecho ante el Fondo Monetario Internacional es que le pidieron algunos puntos básicos para otorgarle un nuevo crédito/desembolso de fondos frescos, en lo que le solicitaron se encuentran: depreciación del 100% de la moneda llevando el tipo de cambio a $ 1.800 – U$S 1 (exactamente lo mismo que piden desde el campo para exportar y liquidar esas operaciones, ya que desde la depreciación del 12/12/2023 ese es el numero resultante de la inflación luego de restarle las microdevaluaciones del 2% mensual realizadas hasta hoy), tasa de interés positiva para que los pesos no se vayan del sistema financiero a buscar refugio en el tipo de cambio no oficial (para ello colocaron una tasa de interés nominal de 4.25% vs el último IPC de 4.2%) y reinstaurar ganancias a los trabajadores (tal cual dicen que consiguieron con el Paquete Fiscal).