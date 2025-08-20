El importante aviso de Cuenta DNI a los usuarios que quieren utilizar los descuentos de agosto 2025







La billetera virtual recordó que los beneficios actuales dejarán de estar vigentes cuando finalice el mes, pero uno de ellos tiene una fecha de caducidad más temprana.

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia, que ofrece descuentos mensuales.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, cuenta con promociones especiales para que sus usuarios puedan ahorrar con la app durante todo el mes. Sin embargo, esta alertó que uno de sus descuentos tiene solo un día de vigencia pendiente, que es el sábado 23 de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El beneficio en carnicerías también estuvo disponible para utilizarse el pasado 9 de agosto. Normalmente este puede utilizarse en solo un sábado al mes pero esta vez la aplicación decidió ofrecerlo durante dos fines de semana.

Cuenta DNI: último sábado de agosto 2025 con reintegro en carnicerías carne carniceria Reuters Los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías únicamente el próximo sábado 23 agosto. El tope de reintegro alcanza los $6.000 por persona, que equivale a $17.000 en consumos, y solo aplica para pagos realizados con el dinero en cuenta de la app. Además, este descuento será válido solamente para quienes no registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2025 prestamo cuenta dni.jfif Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.