¡Ahorrá con Cuenta DNI! Pagá en este supermercado y aprovechá un descuento sin tope de reintegro en agosto 2025

Desde hace algunos años, los supermercados son el punto de encuentro entre el consumo cotidiano y las estrategias para cuidar el bolsillo. Y los descuentos se transformaron en protagonistas de ese recorrido: carteles que anuncian rebajas, días especiales para ciertos productos y promociones acumulables que permiten llevar más por menos.
A su par, las billeteras virtuales aparecieron en la rutina de compra y cambiaron por completo la experiencia de pago. Con solo un celular, los clientes pueden abonar de forma práctica y segura, evitando llevar dinero en efectivo o la tarjeta bancaria física, y al mismo tiempo acceder a reintegros exclusivos.
Entre las opciones disponibles, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, se consolidó como una de las favoritas de los argentinos, especialmente por sus beneficios semanales y su alcance en comercios de distintos rubros. Este agosto, una de las propuestas más atractivas llega de la mano de Carrefour y ofrece un descuento especial sin tope de reintegro para quienes abonen con la plataforma digital en fechas y sucursales seleccionadas.
Descuento en Carrefour abonando con Cuenta DNI
Todos los miércoles, quienes realicen sus compras en Carrefour Maxi y en sucursales de Carrefour ubicadas en Mar del Plata, La Plata, Pergamino, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y San Nicolás podrán acceder a un 10% de descuento abonando con Cuenta DNI. El beneficio se aplica de manera directa en línea de caja, en el mismo momento, siempre que la compra se realice a través de la función “Pago Clave DNI” (dinero en cuenta) o el QR de la app.
En este sentido, no se aplicará a pagos realizados mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni a compras abonadas con tarjetas de crédito, débito o transferencias. La promoción no tiene tope de reintegro, por lo que, por ejemplo, una compra de $30.000 se traducirá en un ahorro inmediato de $3.000, mientras que una de $80.000 generará un descuento de $8.000.
Además, es acumulable con productos en oferta, lo que la convierte en una gran alternativa para quienes buscan maximizar el ahorro. Sin embargo, quedan excluidos los electrodomésticos y productos frescos como quesos y fiambres, pescadería, frutas y verduras, panadería, carnicería y platos preparados.
