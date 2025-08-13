¡Ahorrá con Cuenta DNI! Pagá en este supermercado y aprovechá un descuento sin tope de reintegro en agosto 2025







Todos los miércoles del mes, podés acceder hasta un 10% de ahorro abonando con la app del Banco Provincia y es acumulable con las ofertas vigentes.

Una alianza que combina la variedad y conveniencia de los supermercados con la practicidad y beneficios de pagar con Cuenta DNI. Depositphotos

Desde hace algunos años, los supermercados son el punto de encuentro entre el consumo cotidiano y las estrategias para cuidar el bolsillo. Y los descuentos se transformaron en protagonistas de ese recorrido: carteles que anuncian rebajas, días especiales para ciertos productos y promociones acumulables que permiten llevar más por menos.

A su par, las billeteras virtuales aparecieron en la rutina de compra y cambiaron por completo la experiencia de pago. Con solo un celular, los clientes pueden abonar de forma práctica y segura, evitando llevar dinero en efectivo o la tarjeta bancaria física, y al mismo tiempo acceder a reintegros exclusivos.

Entre las opciones disponibles, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, se consolidó como una de las favoritas de los argentinos, especialmente por sus beneficios semanales y su alcance en comercios de distintos rubros. Este agosto, una de las propuestas más atractivas llega de la mano de Carrefour y ofrece un descuento especial sin tope de reintegro para quienes abonen con la plataforma digital en fechas y sucursales seleccionadas.

Descuento en Carrefour abonando con Cuenta DNI Todos los miércoles, quienes realicen sus compras en Carrefour Maxi y en sucursales de Carrefour ubicadas en Mar del Plata, La Plata, Pergamino, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y San Nicolás podrán acceder a un 10% de descuento abonando con Cuenta DNI. El beneficio se aplica de manera directa en línea de caja, en el mismo momento, siempre que la compra se realice a través de la función "Pago Clave DNI" (dinero en cuenta) o el QR de la app.

En este sentido, no se aplicará a pagos realizados mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni a compras abonadas con tarjetas de crédito, débito o transferencias. La promoción no tiene tope de reintegro, por lo que, por ejemplo, una compra de $30.000 se traducirá en un ahorro inmediato de $3.000, mientras que una de $80.000 generará un descuento de $8.000.

carrefour apertura 2024 Prensa Además, es acumulable con productos en oferta, lo que la convierte en una gran alternativa para quienes buscan maximizar el ahorro. Sin embargo, quedan excluidos los electrodomésticos y productos frescos como quesos y fiambres, pescadería, frutas y verduras, panadería, carnicería y platos preparados.