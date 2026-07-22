Feriados 2026: la localidad de Buenos Aires que terminará julio con un fin de semana largo + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses tendrán la oportunidad de descansar, ya que hay una fecha que les permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

Esta jornada favorecerá a varios bonaerenses. Depositphotos

El calendario de feriados a nivel nacional no trae muchas más sorpresas en julio y habrá que esperar bastante para tener una jornada libre con descanso para trabajadores y estudiantes. Sin embargo, el panorama dentro de la provincia de Buenos Aires es muy distinto y trae grandes novedades para ciertos sectores.

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Hay una localidad con la chance de disfrutar de un asueto correspondiente a su aniversario fundacional. Esto frenará la actividad en varios sectores, aunque hay que remarcar la excepción para parte de la comunidad.

Este finde largo será una buena oportunidad para planear una escapada rápida. Freepik A qué se debe el feriado del 31 de julio de 2026 A diferencia del calendario de feriados nacional, la provincia de Buenos Aires cuenta con distintas fechas destinadas a brindarles a los vecinos de diversos municipios, ciudades o pueblos la posibilidad de un asueto.

En este caso, los beneficiados serán los habitantes de Los Indios, localidad del partido de Rojas. La razón es la celebración de su aniversario fundacional del 31 de julio de 1911. En aquella jornada de hace 115 años, se habilitó formalmente la estación de tren "Los Indios", perteneciente al ramal ferroviario entre las localidades de Rawson y Arribeños.

Esta medida no se tomará como un feriado generalizado, ya que de momento solo alcanzará a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia. El resto deberá aguardar la decisión de sus empleadores sobre la adhesión a la jornada.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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