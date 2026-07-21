Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $350.000 + Agregar ámbito en









Conocé cuánto rinde un plazo fijo de $350.000 a 30 días, cuáles son las tasas que ofrecen los bancos y qué diferencia hay con el UVA.

El rendimiento de un plazo fijo depende de la tasa de interés que ofrece cada banco y del monto invertido.

Invertir en un plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento, sin asumir grandes riesgos. Aunque las tasas de interés cambiaron en los últimos meses, continúa siendo una herramienta utilizada para resguardar el dinero por períodos cortos.

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Antes de establecer un depósito, es importante comparar qué ofrece cada entidad financiera. Las diferencias entre las tasas pueden modificar el rendimiento final, mientras que también existe la opción del plazo fijo UVA, pensado para quienes priorizan proteger sus ahorros frente a la inflación.

Depositphotos Lo que ganas al invertir $350.000 en un plazo fijo de 30 días Si se toma como referencia la tasa nominal anual (TNA) más alta entre los principales bancos, que actualmente es del 19,5%, una inversión de $350.000 durante 30 días genera un interés aproximado de $5.687,50.

Así, al vencerse el plazo fijo el ahorrista recibe un total de $355.687,50, compuesto por el capital inicial más los intereses obtenidos. Cabe recordar que el rendimiento puede variar según el banco elegido y la tasa vigente al momento de realizar la operación.

Cómo se encuentran las tasas de los principales bancos Las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen actualmente las principales entidades financieras presentan diferencias de algunos puntos porcentuales, por lo que comparar opciones puede traducirse en un mejor rendimiento.

Los valores de referencia son los siguientes: Provincia y Macro: 19,5%

Nación: 19%

BBVA: 18,25%

Galicia y Credicoop: 17,5%

Ciudad e Hipotecaria: 17%

Santander y Patagonia: 16% La TNA es la tasa fija que utilizan los bancos para calcular los intereses del plazo fijo según la cantidad de días de inversión. En cambio, la Tasa Efectiva Anual (TEA) refleja el rendimiento total de un año considerando la reinversión de los intereses, por lo que siempre resulta superior a la TNA. Depositphotos La diferencia entre un plazo fijo tradicional y uno UVA El plazo fijo tradicional ofrece un rendimiento fijo desde el momento de la constitución. Esto significa que el ahorrista sabe con anticipación cuánto dinero recibirá al finalizar el plazo, cuyo período mínimo es de 30 días. Su principal ventaja es la liquidez a corto plazo y la previsibilidad del rendimiento, especialmente cuando las tasas de interés resultan competitivas frente a la inflación. Por su parte, el plazo fijo UVA ajusta el capital de acuerdo con la inflación medida por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), al que se suma una tasa fija adicional. En este caso, la rentabilidad final depende de la evolución de los precios durante el período de inversión. Este instrumento suele requerir un plazo mínimo de entre 90 y 180 días, según la modalidad elegida, y está orientado a quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros en horizontes de mediano y largo plazo.

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