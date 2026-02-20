Los 7 objetos que no tenés que llevar en tu equipaje de mano si no querés pagar una multa en dólares + Seguir en









A la hora de viajar, hay que tener en cuenta estas prohibiciones para no tener dolores de cabeza más adelante.

Todo lo que tenés que saber para viajar sin sobresaltos. Imagen: Freepik

Viajar al exterior es uno de los objetivos más anhelados por los argentinos, aunque requiere una planificación minuciosa para evitar contratiempos. En un contexto donde cada centavo cuenta, proteger el dólar es vital para disfrutar de la estadía sin sobresaltos económicos que afecten los ahorros destinados al viaje.

Ahorrar dólares es el objetivo principal de cualquier turista, por lo que conocer las normativas de seguridad aeroportuaria se vuelve una tarea obligatoria. Un simple descuido al armar la valija de cabina puede derivar en sanciones severas, especialmente ahora que se ha confirmado el endurecimiento de los controles y el calendario de multas.

Equipaje de avión Cuidar el equipaje es evitar gastar dólares de más. Imagen: Freepik Multas de hasta 17 mil dólares: la advertencia de Estados Unidos La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos ha lanzado una alerta máxima para todos los pasajeros internacionales. Según las nuevas normativas, intentar ingresar con ciertos artículos prohibidos en el equipaje de mano puede acarrear multas civiles que llegan hasta los 17.062 dólares.

Estas sanciones no solo buscan castigar la infracción, sino prevenir riesgos en la seguridad aérea durante este 2026. Además de la penalidad económica, las autoridades advierten que los pasajeros podrían enfrentar el arresto inmediato o la cancelación de su visa de ingreso.

Es fundamental revisar cada compartimento de la mochila o bolso antes de llegar al escáner del aeropuerto. La rigurosidad de los agentes federales no admite excepciones, y una "distracción" puede terminar costando más que el pasaje y la estadía juntos.

Equipaje prohibido Las autoridades norteamericanas alertan sobre multas por objetos prohibidos en el equipaje. Imagen: Freepik Los objetos prohibidos para llevar en tu equipaje de mano Para evitar estas multas astronómicas, estos son los 7 elementos que debés dejar fuera de tu bolso de mano: Armas de fuego y municiones: Está estrictamente prohibido llevar pistolas, piezas de armas o balas en la cabina; su detección implica multas máximas y detención.

Está estrictamente prohibido llevar pistolas, piezas de armas o balas en la cabina; su detección implica multas máximas y detención. Explosivos y réplicas: Incluye desde fuegos artificiales hasta juguetes que parezcan granadas o explosivos reales, los cuales generan alertas de seguridad inmediatas.

Incluye desde fuegos artificiales hasta juguetes que parezcan granadas o explosivos reales, los cuales generan alertas de seguridad inmediatas. Líquidos inflamables: Combustibles, aguarrás, pinturas en aerosol o encendedores de tipo soplete son considerados materiales peligrosos.

Combustibles, aguarrás, pinturas en aerosol o encendedores de tipo soplete son considerados materiales peligrosos. Baterías de litio de gran capacidad: Aquellas que superan los 100 Wh o baterías sueltas sin protección pueden recalentarse y están restringidas.

Aquellas que superan los 100 Wh o baterías sueltas sin protección pueden recalentarse y están restringidas. Objetos cortantes o punzantes: Cuchillos, navajas de afeitar (que no sean de cartucho) y herramientas pesadas deben ir obligatoriamente en el equipaje de bodega.

Cuchillos, navajas de afeitar (que no sean de cartucho) y herramientas pesadas deben ir obligatoriamente en el equipaje de bodega. Dispositivos de defensa personal: Aerosoles de pimienta, táseres o bastones expandibles no están permitidos en el equipaje de mano bajo ninguna circunstancia.

Aerosoles de pimienta, táseres o bastones expandibles no están permitidos en el equipaje de mano bajo ninguna circunstancia. Sustancias químicas y tóxicas: Cloro, lavandina, ácidos o materiales infecciosos son considerados amenazas biológicas o químicas para el vuelo.

