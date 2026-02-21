SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de febrero 2026 - 07:30

Adiós febrero, hola finde XL: marzo sorprende con un feriado inesperado

El próximo mes arranca con un fin de semana largo que nadie esperaba. Enterate cuándo es y de qué se trata.

El inesperado fin de semana largo por un sorpresivo feriado en marzo.

El inesperado fin de semana largo por un sorpresivo feriado en marzo.

Imagen: Freepik

Marzo arranca con una buena noticia para muchos trabajadores: el mes comienza con un fin de semana XXL ideal para cortar la rutina y descansar gracias a un inesperado feriado. La pausa extra llega justo después del cierre de febrero, lo que genera una oportunidad perfecta para una escapada o para recuperar energías.

Este descanso extendido se transforma en uno de los primeros respiros largos del año y anticipa un calendario 2026 con varios feriados en fechas clave para los trabajadores. Para quienes planifican viajes o actividades, el arranque del mes trae un alivio esperado.

El descanso inesperado que miles podrán aprovechar en marzo.

El descanso inesperado que miles podrán aprovechar en marzo.

A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026

El lunes 2 de marzo de 2026 aparece como una inesperada jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar por su aniversario fundacional. La fecha se suma al descanso habitual del sábado y domingo y conforma un finde XXL muy aprovechable por quienes viven o trabajan allí.

La rutina laboral de esta jornada se suspende en oficinas, bancos, escuelas y algunos servicios locales, según lo que se defina en cada organismo. En cuanto a los trabajadores privados, deberán aguardar la decisión de su empleador para saber si se adhieren o no a la celebración.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

