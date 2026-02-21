Marzo arranca con una buena noticia para muchos trabajadores: el mes comienza con un fin de semana XXL ideal para cortar la rutina y descansar gracias a un inesperado feriado. La pausa extra llega justo después del cierre de febrero, lo que genera una oportunidad perfecta para una escapada o para recuperar energías.
Adiós febrero, hola finde XL: marzo sorprende con un feriado inesperado
El próximo mes arranca con un fin de semana largo que nadie esperaba. Enterate cuándo es y de qué se trata.
Este descanso extendido se transforma en uno de los primeros respiros largos del año y anticipa un calendario 2026 con varios feriados en fechas clave para los trabajadores. Para quienes planifican viajes o actividades, el arranque del mes trae un alivio esperado.
A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026
El lunes 2 de marzo de 2026 aparece como una inesperada jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar por su aniversario fundacional. La fecha se suma al descanso habitual del sábado y domingo y conforma un finde XXL muy aprovechable por quienes viven o trabajan allí.
La rutina laboral de esta jornada se suspende en oficinas, bancos, escuelas y algunos servicios locales, según lo que se defina en cada organismo. En cuanto a los trabajadores privados, deberán aguardar la decisión de su empleador para saber si se adhieren o no a la celebración.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
