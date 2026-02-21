Adiós febrero, hola finde XL: marzo sorprende con un feriado inesperado + Seguir en









El próximo mes arranca con un fin de semana largo que nadie esperaba. Enterate cuándo es y de qué se trata.

El inesperado fin de semana largo por un sorpresivo feriado en marzo. Imagen: Freepik

Marzo arranca con una buena noticia para muchos trabajadores: el mes comienza con un fin de semana XXL ideal para cortar la rutina y descansar gracias a un inesperado feriado. La pausa extra llega justo después del cierre de febrero, lo que genera una oportunidad perfecta para una escapada o para recuperar energías.

Este descanso extendido se transforma en uno de los primeros respiros largos del año y anticipa un calendario 2026 con varios feriados en fechas clave para los trabajadores. Para quienes planifican viajes o actividades, el arranque del mes trae un alivio esperado.

Descanso de feriado El descanso inesperado que miles podrán aprovechar en marzo. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026 El lunes 2 de marzo de 2026 aparece como una inesperada jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar por su aniversario fundacional. La fecha se suma al descanso habitual del sábado y domingo y conforma un finde XXL muy aprovechable por quienes viven o trabajan allí.

La rutina laboral de esta jornada se suspende en oficinas, bancos, escuelas y algunos servicios locales, según lo que se defina en cada organismo. En cuanto a los trabajadores privados, deberán aguardar la decisión de su empleador para saber si se adhieren o no a la celebración.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

