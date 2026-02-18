El leasing supera el billón de pesos y marca su mejor desempeño en seis años

El financiamiento mediante leasing cerró 2025 con cifras récord y ratificó la recuperación sostenida que viene mostrando desde mediados del año pasado. El saldo total de la cartera superó el billón de pesos y se ubicó en $1.009.643 a fines de diciembre, con un crecimiento real del 42% interanual.
De esta manera, el sector encadenó ocho trimestres consecutivos de mejora y alcanzó su mayor volumen desde mediados de 2019. El plazo promedio de las operaciones se mantuvo en 40 meses, una característica que lo posiciona como una herramienta adecuada para financiar inversiones de mediano y largo plazo.
El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, afirmó que “el crecimiento del leasing refleja la reactivación de la inversión productiva y el rol cada vez más relevante de esta herramienta para las pymes y el transporte”.
Durante 2025 se firmaron 6.390 contratos, lo que implicó un incremento interanual del 56% y el mayor nivel de operaciones desde 2017. Según estimaciones del sector, este dinamismo generó alrededor de 4.410 puestos de trabajo directos.
Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Nicolás Scioli, sostuvo que “la consolidación del mercado muestra que el leasing comienza a posicionarse como un instrumento central para financiar bienes de capital en la Argentina”.
Transporte y logística, el motor del crecimiento del leasing
El avance estuvo traccionado principalmente por el financiamiento de equipos de transporte y logística, que concentraron el 75,9% de las operaciones. En cuanto al destino del saldo de cartera, el 65,8% se dirigió a ese rubro (incluidos automóviles), seguido por tecnología y telecomunicaciones (11,8%), maquinaria de construcción (9,8%), equipos industriales (5,8%) y maquinaria agrícola (2,5%).
También sobresalió el incremento en la financiación de equipos industriales (71% interanual) y de telefonía y tecnología (52%).
El leasing avanzó a un ritmo superior al del crédito prendario —que creció 35% en términos reales durante 2025— y ganó participación como instrumento para la adquisición de bienes durables y de inversión.
Pymes y liderazgo por segmentos
La demanda de las pequeñas y medianas empresas fue determinante en la expansión del mercado. Este segmento elevó su participación al 47,1% del saldo total, frente al 46,2% registrado a fines del año previo.
En el financiamiento a PyMEs, The Capita Corporation / Banco Comafi encabezó el ranking con una cartera de $111.914 millones, equivalente al 25% del segmento, seguido por Supervielle (13%) y BICE (12%).
En grandes empresas, HPE Financial Services lideró con $103.814 millones (25%), escoltado por The Capita Corporation / Banco Comafi (21%) y Supervielle (11%).
Dentro del sector público, Provincia Leasing ocupó el primer lugar con $47.320 millones (58%), seguida por BPN y Banco Patagonia.
En cuanto al tipo de operaciones, el leasing financiero concentró cerca del 97% de las transacciones realizadas en los primeros nueve meses del año, mientras que el leasing operativo mantuvo una participación marginal, con apenas el 3%.
Con estos resultados, el mercado consolida una recuperación en “V” y reafirma su papel como instrumento clave para sostener la inversión productiva en el país.
