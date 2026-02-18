El leasing supera el billón de pesos y marca su mejor desempeño en seis años

Con ocho trimestres consecutivos de expansión, el mercado alcanzó su nivel más alto desde 2019. El transporte y la logística lideran la demanda, impulsada principalmente por las pymes.

El financiamiento mediante leasing cerró 2025 con cifras récord y ratificó la recuperación sostenida que viene mostrando desde mediados del año pasado. El saldo total de la cartera superó el billón de pesos y se ubicó en $1.009.643 a fines de diciembre, con un crecimiento real del 42% interanual.

De esta manera, el sector encadenó ocho trimestres consecutivos de mejora y alcanzó su mayor volumen desde mediados de 2019. El plazo promedio de las operaciones se mantuvo en 40 meses , una característica que lo posiciona como una herramienta adecuada para financiar inversiones de mediano y largo plazo.

El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré , afirmó que “el crecimiento del leasing refleja la reactivación de la inversión productiva y el rol cada vez más relevante de esta herramienta para las pymes y el transporte”.

Durante 2025 se firmaron 6.390 contratos , lo que implicó un incremento interanual del 56% y el mayor nivel de operaciones desde 2017. Según estimaciones del sector, este dinamismo generó alrededor de 4.410 puestos de trabajo directos .

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Nicolás Scioli , sostuvo que “la consolidación del mercado muestra que el leasing comienza a posicionarse como un instrumento central para financiar bienes de capital en la Argentina”.

Transporte y logística, el motor del crecimiento del leasing

El avance estuvo traccionado principalmente por el financiamiento de equipos de transporte y logística, que concentraron el 75,9% de las operaciones. En cuanto al destino del saldo de cartera, el 65,8% se dirigió a ese rubro (incluidos automóviles), seguido por tecnología y telecomunicaciones (11,8%), maquinaria de construcción (9,8%), equipos industriales (5,8%) y maquinaria agrícola (2,5%).

También sobresalió el incremento en la financiación de equipos industriales (71% interanual) y de telefonía y tecnología (52%).

El leasing avanzó a un ritmo superior al del crédito prendario —que creció 35% en términos reales durante 2025— y ganó participación como instrumento para la adquisición de bienes durables y de inversión.

Pymes y liderazgo por segmentos

La demanda de las pequeñas y medianas empresas fue determinante en la expansión del mercado. Este segmento elevó su participación al 47,1% del saldo total, frente al 46,2% registrado a fines del año previo.

En el financiamiento a PyMEs, The Capita Corporation / Banco Comafi encabezó el ranking con una cartera de $111.914 millones, equivalente al 25% del segmento, seguido por Supervielle (13%) y BICE (12%).

En grandes empresas, HPE Financial Services lideró con $103.814 millones (25%), escoltado por The Capita Corporation / Banco Comafi (21%) y Supervielle (11%).

Dentro del sector público, Provincia Leasing ocupó el primer lugar con $47.320 millones (58%), seguida por BPN y Banco Patagonia.

En cuanto al tipo de operaciones, el leasing financiero concentró cerca del 97% de las transacciones realizadas en los primeros nueve meses del año, mientras que el leasing operativo mantuvo una participación marginal, con apenas el 3%.

Con estos resultados, el mercado consolida una recuperación en “V” y reafirma su papel como instrumento clave para sostener la inversión productiva en el país.