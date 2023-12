El mercado empieza a monitorear la capacidad política de Milei.

Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, planteó, con cierta cautela, que “mientras no pasen las leyes por el Congreso con este paquete en sí mismo no pasará nada”. Para Caamaño, la intención de Caputo es tratar de ir asegurando el plano fiscal para ganar tiempo y recuperar el balance del Banco Central. En ese sentido advirtió que “para final del primer semestre tienen que tener lanzado un plan de estabilización que implique la unificación del tipo de cambio”. El economista no descartó que Caputo trate de volver a emitir en los mercados voluntarios, aunque cree que eso todavía está muy lejos a pesar de que el riesgo país ha venido cayendo fuerte en las últimas semanas.