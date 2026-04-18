Cómo es y cómo visitar la tumba del papa Francisco a un año de su muerte

El lugar fue elegido por el Pontífice como una de sus últimas voluntades. Los detalles, a continuación.

Fieles de todo el mundo visitan la tumba de Francisco desde hace un año.

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 . Con una salud ya muy delicada e internaciones previas, una de las últimas voluntades del Papa fue solicitar ser enterrado en la basílica Santa María la Mayor . El Vaticano cumplió su voluntad y fue enterrado en dicho edificio luego de lo que fue una emotiva ceremonia en el Vaticano ante miles de fieles.

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Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas mayores de la ciudad de Roma y una de las cinco patriarcales asociadas con la Pentarquía. Bergoglio tuvo siempre una conexión especial con el lugar, ya que la basílica mantiene un especial vínculo con la La Compañía de Jesús , la orden religiosa a la que pertenecía el argentino.

Desde entonces, fieles de todo el mundo pueden visitar la tumba del papa Francisco de forma gratuita y ante grandes operativos de seguridad.

Luego de un histórico y emotivo funeral, el papa Francisco fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Este hecho representó el primer entierro de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903 .

La ceremonia íntima se realizó estuvo a cargo del cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien presidió el acto en presencia de los familiares del jesuita argentino. También estuvieron presentes en la ceremonia los cardenales que acompañaron el féretro.

Papa francisco entierro4.jpg El ataúd del papa Francisco antes de ser sepultado. Vatican Media

Así es la tumba de papa Francisco

La basílica de Santa María la Mayor fue un gran símbolo en el papado de Bergoglio. Es por eso que una de sus últimas voluntades fue ser enterrado allí.

En su testamento, Francisco había pedido que el sepulcro esté "en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus”. Y así fue. La tumba fue realizada en mármol de Liguria y con esa inscripción, además de una reproducción de su cruz pectoral, tal como había pedido.

La tumba se encuentra en el nicho de la nave lateral, ubicada entre la Capilla Paulina, Capilla de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza, cerca del Altar de San Francisco.

Embed - Tumba del Santo Padre Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor

Cómo visitar la tumba del papa Francisco

El Vaticano dispuso que la visita a la tumba de Francisco sea gratuita, entre las 7 y 19 horas. Sin embargo, muchas empresas ofrecen el servicio de recorrido turístico por el Vaticano, el cual incluye conocer el lugar donde descansan los restos.

Las autoridades mantienen un gran operativo de seguridad. En los días posteriores a la habilitación fue crucial frente a la oleada de fieles que se se agruparon en los alrededores de la basílica para entrar al templo.