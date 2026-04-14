Baja el riesgo país ante una mejora en los mercados globales y las acciones suben hasta 4,7% en Wall Street

Las bolsas globales mejoran a la espera de las negociaciones entre EEUU e Irán, mientras en el panorama local se concentra la atención en el dato de inflación y el viaje de Luis Caputo a Washington.

Los mercados globales operan con un sesgo positivo, impulsados por la expectativa de una salida diplomática en Medio Oriente, aun cuando Estados Unidos avanzó con un bloqueo sobre puertos iraníes. En ese contexto, la deuda soberana argentina en dólares abre con tono firme en Wall Street, en línea con sus pares de la región. Cae el riesgo país, y suben las acciones argentinas en Wall Street hasta 5%.

Así, los bonos en dólares suben hasta 0,6% encabezado por el Bonar 2041, Global 2038 (0,5%), y el Global 2035 (0,4%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan cae 1,55% a 522 puntos básicos.

El optimismo, sin embargo, convive con una elevada sensibilidad a las señales entre EEUU e Irán en un contexto internacional todavía tensionado : la escalada del conflicto con Irán continúa afectando los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz, sosteniendo al petróleo en torno a los u$s100 y elevando los riesgos de traslado a inflación a nivel global. Si bien en las últimas horas los precios del crudo mostraron cierta moderación ante versiones de una reanudación de negociaciones entre Washington y Teherán —con posibles encuentros hacia el final de la semana—, el escenario sigue siendo frágil.

En paralelo, el frente local sigue dominado por la inflación , en la antesala de la publicación del dato de marzo. Según estimaciones de consultoras y de Reuters, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado una suba cercana al 3% mensual, levemente por encima del 2,9% de febrero, lo que confirma la persistencia de las presiones sobre los precios.

A nivel local, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que comienza a observarse una recomposición en la demanda de dinero y proyectó una desaceleración inflacionaria a partir de abril. “Las tasas de interés ya están bajando, entramos en un proceso virtuoso”, afirmó, al tiempo que anticipó un horizonte más favorable para los próximos meses.

No obstante, los analistas advierten que el impacto de los mayores costos energéticos podría comenzar a trasladarse a precios, afectando márgenes y nivel de actividad. En esa línea, desde Adcap Grupo Financiero remarcaron que, si bien la economía argentina muestra cierta resiliencia —apuntalada por un mejor ciclo agrícola y precios de commodities más firmes—, la inflación sigue siendo un factor de riesgo central en el corto plazo.

También se esperan avances con el FMI. Según trascendió, el Gobierno podría alcanzar un acuerdo técnico por la segunda revisión del programa esta semana, lo que habilitaría un desembolso cercano a los u$s1.000 millones.

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval cae 0,7% a 2.971.788,34 puntos, pero se destacan subas de hasta 3,8% encabezada por Banco de Valores, Grupo Supervielle (3,3%), Banco Macro (2,2%) y Grupo Financiero Galicia (1,2%). En tanto, ceden hasta 3,7% Transportadora Gas del Sur, YPF (-2,6%), Pampa Energía (-2,4%) y Comercial del Plata (-0,8%).

En Wall Street, las acciones argentinas cotizan con subas de hasta 4,7% encabezadas por Bioceres, Loma Negra (2,3%), Telecom Argentina (1,2%) e IRSA (1,5%).

Nuevo menú para la próxima licitación del Tesoro

En el ámbito local, la Secretaría de Finanzas anunció las condiciones para la licitación que se llevará a cabo este miércoles 15 de abril, en la que enfrentará vencimientos por $8,3 billones. En esta ocasión, ofrecerá una nueva Lecap con vencimiento en agosto de 2026 (S18G6), junto a una canasta de instrumentos CER con vencimientos en septiembre de 2028 y marzo de 2029 (TZXS8 y TZXM9), letras en pesos ajustables por TAMAR (TMF27 y TMG27), y una reapertura del dolar linkedcon vencimiento en junio de 2028 (TZV28).

Además, brindará la opción de canje para los tenedores de TZXD6 y TZXM7, que podrán convertirlos a nuevas TZXM8 con vencimiento en marzo de 2028. También habrá una conversión del bono dual TTS26 a una nueva letra TAMAR con vencimiento en febrero de 2028 (TMF28). Por último, ofrece nuevamente los Bonares AO27 y AO28. "En un marco de holgada liquidez, es probable que el Tesoro logre colocar deuda por encima de sus vencimientos, como lo viene haciendo en las últimas subastas", destacaron desde Cohen.