Los hedge funds se encaminan a su mejor mes en más de una década por la volatilidad global

Los fondos de cobertura lograron recuperarse de la caída de marzo vinculada a la guerra con Irán y registran fuertes ganancias en abril. Asia, salud y estrategias market neutral lideran los retornos.

Los gestores con estrategias de renta variable long/short acumulaban una suba del 7,7%

Los fondos de cobertura globales se encaminan a cerrar su mejor desempeño mensual en más de una década, luego de recuperarse con fuerza de la corrección que afectó a los mercados en marzo por la escalada del conflicto con Irán.

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Según un informe trimestral elaborado por Goldman Sachs sobre la industria de hedge funds , los gestores con estrategias de renta variable long/short acumulaban una suba del 7,7% en lo que va del mes hasta el cierre del martes, lo que los ubica rumbo a su mejor resultado mensual desde comienzos de 2016, cuando la entidad comenzó a relevar estos datos.

Las estrategias long/short combinan posiciones compradas en activos con potencial alcista y posiciones vendidas en activos cuya cotización se espera que caiga, lo que permite capturar oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas.

En lo que va de 2026, este tipo de fondos acumula ganancias cercanas al 6,7%, con una marcada ventaja para aquellos enfocados en Asia y China, regiones que vienen mostrando mejor desempeño relativo frente a otros mercados.

El informe destaca que el conjunto de los hedge funds, considerando todas las estrategias, avanzó en promedio un 1,6% durante el primer trimestre. Ese resultado se alcanzó pese a la caída del 1,8% registrada en marzo, cuando la volatilidad geopolítica golpeó especialmente a los operadores macro.

En lo que va de 2026, este tipo de fondos acumula ganancias cercanas al 6,7%

Durante ese período, la guerra en Medio Oriente y el salto del precio del petróleo generaron fuertes movimientos en bonos, acciones y monedas, lo que impactó sobre múltiples estrategias de inversión. Sin embargo, la rápida recuperación posterior permitió recomponer los retornos y devolver el apetito por riesgo a una parte del mercado.

Flujos récord y mayor dispersión

Goldman Sachs también señaló que los fondos de renta variable long/short con enfoque multisectorial recibieron durante el trimestre los mayores ingresos de capital desde 2022.

Esto refleja que los inversores institucionales y socios comanditarios continúan apostando por gestores activos, incluso en un entorno desafiante y con episodios recientes de volatilidad.

Otro dato relevante fue el aumento en la dispersión de resultados entre fondos individuales, que en marzo alcanzó su nivel más alto en tres años. Esto muestra una brecha creciente entre ganadores y perdedores, típica de mercados más volátiles y con menor dirección uniforme.

Dónde estuvieron los mejores retornos

Entre las estrategias más destacadas del trimestre sobresalieron los fondos market neutral, que avanzaron 10,3%. Estos vehículos buscan aislarse de la dirección general del mercado y capturar valor relativo entre activos.

También tuvieron fuerte desempeño los fondos enfocados en salud, con ganancias del 33,6%, y aquellos centrados en Asia, que avanzaron 28,1%.

Según Goldman Sachs, buena parte de esos retornos fueron de tipo “alfa”, es decir, beneficios generados por selección de activos y capacidad de trading, más que por la simple suba general del mercado.