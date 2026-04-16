Los bonos en dólares cotizan en verde en Wall Street ante la posibilidad de que la guerra termine pronto + Seguir en









Los activos globales reciben con optimismo las palabras del presidente de los Estados Unidos acerca de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán estaba "a punto de terminar".

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Los bonos en dólares abren al alza en Wall Street luego de que el mercado recibiera con optimismo las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre un acuerdo con Irán que podría ponerle fecha de finalización al conflicto bélico.

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El presidente Donald Trump dijo que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán estaba "a punto de terminar", mientras que la Casa Blanca se mostró optimista sobre un acuerdo y señaló que probablemente se celebrarían nuevas conversaciones presenciales en Pakistán.

En una publicación en Truth Social, señaló que las conversaciones directas entre Israel y Líbano "tendrán lugar mañana". El fin de los combates en Líbano fue un punto clave de discordia en anteriores negociaciones de paz.

Noticia en desarrollo.-