El mercado espera que el Banco Central suba su tasa después de un eventual balotaje

Desde que el Banco Central planteó su última modificación de la tasa de referencia de política monetaria la ha dejado quieta. Aún luego de la devaluación de agosto que impactó en un fuerte incremento de la inflación, la entidad que dirige Miguel Pesce no se ha decidido a acompañar ese movimiento. En el edificio de la calle Reconquista se piensa que el dato del IPC de septiembre sería levemente mejor que el de agosto (12,4%) y que en octubre volvería a un dígito y por eso no se apuró en seguir la tendencia. No obstante, en el mercado se espera que una nueva corrección en la tasa del BCRA se pueda producir luego de un eventual balotaje en las elecciones presidenciales.