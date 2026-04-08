Educación y trabajo: cuáles son las carreras online más elegidas y qué salida laboral tienen

En los últimos años, la educación a distancia ganó protagonismo. Las mayores posibilidades de estudiar online le dan mayor autonomía a los alumnos y con propuestas sin importar ubicación.

Las opciones abarcan desde un año y medio de cursada hasta cinco años con materias prácticas y la contemplación de de problemáticas actuales en los distintos rubros.

En los últimos años, la educación a distancia ganó protagonismo gracias a una mayor posibilidad de estudiar con mayor autonomía. Esto reorganizó las dinámicas de formación y amplió el acceso a propuestas en todo el país. Así, existe una serie de carreras para aprovechar online que son las más elegidas,

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La Universidad FASTA realizó un relevamiento institucional sobre el ingreso 2026, donde se identificaron en qué carreras ocurren las mayores inscripciones.

Se trata de un ciclo destinado a docentes con título previo, que permite completar la formación universitaria y alcanzar el grado de licenciado. Período aproximado: 18 meses .

Su plan de estudios profundiza en gestión institucional, políticas pedagógicas y desarrollo de proyectos académicos. Estas herramientas fortalecen el desempeño en espacios de planificación y mejora de procesos de enseñanza.

Su inserción laboral alcanza a roles en instituciones públicas y privadas, equipos interdisciplinarios enfocados en innovación educativa y capacitación profesional.

Psicopedagogia El título de Psicopedagogo se dirige a profesionales con formación previa, como un ciclo complementario que se extiende por un año.

Licenciatura en Psicopedagogía

Se dirige a profesionales con formación previa, como un ciclo complementario que se extiende por un año, más la realización de un trabajo final integrador. La cursada incorpora recursos para evaluar y abordar dificultades en los procesos de aprendizaje. La formación contempla intervenciones en contextos educativos, clínicos y organizacionales.

El título amplía las posibilidades de desempeño en áreas como salud, educación y ámbitos institucionales. Además, habilita la participación en proyectos de orientación, prevención y acompañamiento.

Martillero y Corredor Público e Inmobiliario

Corresponde a un ciclo completo de cerca de dos años y medio de duración. Su programa incluye contenidos vinculados al derecho, la tasación y la comercialización de bienes, como competencias clave para intervenir en operaciones inmobiliarias y asesorar en transacciones comerciales.

Los egresados pueden desempeñarse de manera independiente, en empresas del sector, en remates y procesos vinculados a la actividad judicial.

abogado justicia Abogacía llega al primer lugar del top con un plan de cinco años y combina derecho público y privado.

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Este ciclo está orientado a técnicos que buscan avanzar hacia una titulación de grado en un plazo aproximado de tres semestres. Durante la formación, se abordan estrategias para prevenir riesgos laborales. Además, se desarrollan competencias para evaluar condiciones de trabajo en distintos entornos productivos.

De este modo, los graduados acceden a oportunidades en industrias, organismos públicos y consultoras especializadas. Su rol resulta clave en la promoción de ambientes laborales seguros y en la reducción de accidentes.

Abogacía

El top se completa con esta carrera tradicional, estructurada en un plan de estudios de cinco años. El trayecto académico combina contenidos de derecho público y privado con materias vinculadas a nuevas problemáticas jurídicas. Asimismo, incorpora instancias prácticas que preparan para el ejercicio profesional.

En el ámbito laboral, los egresados pueden desarrollarse en estudios jurídicos, empresas o instituciones estatales. También cuentan con herramientas para desempeñarse en investigación y docencia universitaria.