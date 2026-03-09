El fantasma de la estanflación acecha a los mercados globales a medida que la guerra con Irán se prolonga

Los últimos datos de las economías más importantes del mundo pusieron en alerta a los inversores, ya que mostraron indicios de una aceleración en la inflación y un menor dinamismo en la actividad y el mercado de trabajo. Esto podría agravarse ante el shock energético generado por la escalada de la guerra en Irán.

Hay un fantasma que recorre a los mercados globales por estas horas: el fantasma de la estanflación . Un nuevo lunes rojo en Wall Street y en las principales plazas de Europa y Asia parecen confirmar el temor que ya se venía palpitando desde la semana pasada: el riesgo de que la guerra en Irán se extienda en la región y dure más de unas semanas, incumpliendo la promesa de la Casa Blanca . El conflicto llega en un momento delicado, ya que el shock en los precios de la energía golpearía a una economía global que ya dio algunos signos de malestar en febrero , complicando aún más el escenario hacia delante .

En su último informe, el analista de Pepperstone , Felipe Barragán , explicó que la guerra entre EEUU e Israel contra Irán "se extendió rápidamente, generando conflictos e interrupciones en otros doce países, aumentando así las probabilidades de un escenario de estanflación para la economía global ".

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) remarcaron que " el foco del mercado seguirá puesto principalmente en la evolución del conflicto en Medio Oriente , luego de la fuerte escalada entre Estados Unidos (EEUU), Israel e Irán y del impacto que ya empezó a mostrar sobre el comercio energético global ". En este sentido, remarcaron que "cualquier novedad vinculada a ataques, represalias o posibles interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz probablemente continúe siendo el principal driver de los mercados ".

De manera complementaria, en Cohen explicaron que " el estrecho de Ormuz cobra cada vez más protagonismo , además de los ataques a varias refinerías, y todo esto disparó el precio del petróleo, que alcanzó el nivel más alto desde 2022 ". Por ese motivo, afirmaron que "si la tensión persiste, la escalada del precio del petróleo presionará sobre los precios de los combustibles y le pondrá un piso más alto al IPC (de EEUU) , interrumpiendo el proceso de desinflación global , al tiempo que eleva los costos de transporte y podría golpear a la actividad ".

Desde PPI llegaron a una conclusión similar, ya que "el repunte del crudo vuelve a poner presión sobre las expectativas de inflación y empieza a modificar el 'pricing' de la política monetaria ". Y ahondaron: " Luego del 'job report' del viernes , el mercado asignaba una probabilidad de 76% a que la Fed recorte la tasa dos veces este año. Hoy esa probabilidad cae a 52%, reflejando el temor de que un shock energético complique el proceso de desinflación ".

Además, Barragán comentó que "si bien la atención estará en la evolución del conflicto armado, las cifras de IPC y PCE en EEUU publicadas esta semana serán de suma importancia para medir si los elevados precios del petróleo se están traspasando a la inflación, complicando así el manejo de política monetaria de la Fed".

petroleo 1500 El petróleo volvió a estar en niveles similares a los de la guerra en Ucrania.

Los analistas de Cohen Aliados Financieros remarcaron que los datos de la semana pasada dan indicios de que "la actividad económica viene perdiendo impulso e ingresó en una fase de bajo crecimiento". Destacaron que en los últimos 12 meses, las ventas minoristas aumentaron un 3,2% interanual, "apenas por encima de la inflación, lo que marca que, si bien el consumo no colapsó, perdió fuerte dinamismo".

Por otro lado, advirtieron que el PMI compuesto bajó a 51,9 en febrero desde 53 en enero, "su nivel más bajo en diez meses y por debajo de las estimaciones preliminares de 52,3". A eso se le sumó que la estimación de crecimiento del Nowcast de la Fed de Atlanta para el primer trimestre de 2026 disminuyó a 2,1%, casi 1 punto menos que hace una semana.

China y Europa también acusan el golpe

El analista de Pepperstone comentó que "en Europa, la inflación de febrero sorprendió al alza tanto en su medida general como subyacente". El adelanto del IPC de febrero de la Eurozona marcó un incremento de 0,7% mensual, rebotando luego de la caída de 0,6% que había anotado en enero. "Entre ese dato y el repunte del petróleo, los mercados ahora comienzan a descontar una subida de tasas por parte del Banco Central Europeo este año".

A eso se le suma que en el último trimestre de 2025 el PBI de la Eurozona avanzó 0,2% trimestralmente, luego de crecer 0,3% trimestralmente en el tercer trimestre del año anterior , en el último trimestre de 2025 el PBI de la Eurozona avanzó 0,2%, lo que "refleja la modesta 'performance' pese a la baja de la inflación y a menores tasas de interés", según Cohen.

En Asia, los ojos se posan sobre el impacto tendrá la guerra sobre China. Barragán destacó que Beijing, que "ya enfrentaba la pérdida del suministro venezolano, ahora también está perdiendo su segunda gran fuente de petróleo con descuento". Se trata de una situación que ocurre justo cuando el gobierno de Xi Jinping "redujo su objetivo de crecimiento para 2026 a un rango de 4,5%–5,0%, el más bajo desde 1991".

Y agregó: "Si bien este ajuste refleja vientos en contra tanto internos como externos, el objetivo podría resultar excesivamente ambicioso sin un esfuerzo de política económica de gran magnitud".

En materia de precios, la inflación china alcanzó su máximo en 37 meses, con un 1,3% anual. "El impulso de febrero se debió en parte al Año Nuevo Lunar, pero es probable que en marzo se produzca una mayor presión inflacionaria debido al aumento de los precios del petróleo", destacaron desde el Grupo ING en un informe a sus clientes.

Aunque agregaron que "a menos que el shock del precio del petróleo sea notablemente más fuerte y prolongado que lo esperado, es poco probable que la inflación inhiba la flexibilización (de tasas) del Banco Popular de China este año".